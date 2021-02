Hagen: Einbruch bei Juwelier - Hinweise nach Aktenzeichen XY

Hagen. Nach der der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ erhält die Polizei Hagen Hinweise zum Einbruch bei Juwelier Ercosman.

Nach dem Beitrag über einen Einbruch beim Hagener Juwelier Edip Ercosman in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ sind einige Hinweise bei der Hagener Polizei eingegangen. Das bestätigt Polizeisprecher Sebastian Hirschberg. „Darunter sind auch einige, denen wir jetzt mit Hochdruck nachgehen.“ Details könne man aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben.

Die Täter hatten in dem Schmuckgeschäft an der Mittelstraße in der Hagener Innenstadt am frühen Morgen des 22. Oktober zugeschlagen. Ihre Beute: Schmuck im Wert von 146.000 Euro.

Täter fliehen in einem auffälligen Opel

Besonders auffällig: Die Täter nutzten einen dunklen Opel Sigma mit einem weißen Streifen über Motorhaube und Dach. Dasselbe Fahrzeug war bei einem Einbruch in einen Juwelier-Laden in Hanau am 30. Juli 2020 genutzt worden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02331/9862066 entgegen.