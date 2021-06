Hagen: Einbruch in Einfamilienhaus an Eppenhauser Straße

Eppenhausen. Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Eppenhauser Straße. Die Hagener Polizei bittet um Zeugenhinweise

In der Eppenhauser Straße ist am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 15.45 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Ein 31-Jähriger verständigte die Polizei nachdem er gesehen hatte, dass ein Fenster auf der Rückseite des Hauses Beschädigungen aufwies und offen stand. Das Fensterglas war zersplittert und am Rahmen befanden sich Hebelmarken. Das gesamte Haus war durchwühlt worden. Es standen einige Schranktüren und Schubladen offen. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 9862066 um Zeugenhinweise.

