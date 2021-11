Die Polizei ermittelt in der Heinitzstraße in Hagen.

Polizei Hagen: Einbruch in Sporthalle einer Schule

Hagen. In der Sporthalle einer Schule in Hagen wollten die Einbrecher Schränke aufhebeln, doch sie scheiterten.

In der Heinitzstraße in Hagen brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in die Sporthalle einer Schule ein. Im Inneren versuchten sie vergeblich Schränke aufzuhebeln. Eine 50-Jährige hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt.

Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 -986 2066 zu melden.

