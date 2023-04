Hagen: Einbruchsserie in der Innenstadt – Mann festgenommen

Hagen-Mitte. Nach zahlreichen Schaufenster-Einbrüchen in der Hagener City konnte die Polizei einen Mann festnehmen. Er trug sogar noch seine Beute bei sich:

Nach diversen Schaufenster-Einbrüchen in der Hagener Innenstadt hofft die Polizei, der über Wochen andauernden Einbruchsserie nun ein Ende gesetzt zu haben: Bereits am Ostermontag konnten die Beamten einen dringend tatverdächtigen Mann festnehmen, der nur wenige Minuten zuvor noch Beute in einem Elektrofachmarkt gemacht haben soll.

Zeugin beobachtet Einbrecher auf der Flucht

Gegen 8.20 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei einen Einbruch in das Elektrogeschäft in der Kampstraße in Hagen. Die Frau hatte ein Scheibenklirren gehört und sah einen Mann über die Bergstraße in Richtung Konkordiastraße weglaufen. Er trug dabei zwei Kartons unter dem Arm.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den polizeibekannten Mann aufgrund der guten Personenbeschreibung am Bergischen Ring an der Unterführung an der Sporthalle stellen. Der 30-Jährige trug seine Beute – ein Headset und eine Bluetooth-Lautsprecherbox – noch bei sich und wurde vorläufig festgenommen.

Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

„Durch die Kriminalpolizei konnte ermittelt werden, dass der Mann in den vergangenen Wochen zahlreiche Schaufenstereinbrüche beging“, so die Polizei. Die Zahl der Einbrüche soll im zweistelligen Bereich liegen, bestätigt Sprecherin Ramona Arnhold auf Nachfrage. „Dabei waren verschiedene Geschäfte betroffen. Ein Fokus lag aber auf Läden in der Innenstadt“, so Arnhold.

Die Staatsanwaltschaft hat nun einen Haftbefehl beantragt. Der unter dringendem Tatverdacht stehende Hagener befindet sich nach einer Vorführung nun in Untersuchungshaft.

