Hagen: Eine Stadtführung, ein Bier oder ein Traditionsduell?

Mein Tipp

Ein Stadtspaziergang mit Michael Eckhoff. Sie wollen das, was Sie glauben, schon hundertfach gesehen zu haben, mal durch ganz neue Augen sehen? Dann am Freitag, 15 Uhr, mit Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Osthaus-Museum.





Viel Spaß für wenig Geld

Dortmunder Exportbiere gibt es am Freitag, 17.30 Uhr, an der Bergmann-Brauerei im benachbarten Dortmund. Adresse: Elias-Bahn-Weg 2. Einfach hin, die Atmosphäre und die Biere genießen.





Party und Feiern

Es ist 90´s Party + 2000er, am Samstag ab 23 Uhr, Freizeitzentrum West „FZW“ in Dortmund-Mitte, Ritterstraße 20.





Für die Kleinen

Da gibt es gleich zwei Tipps diesmal. Der Vorlesespaß „Löwe hat Geburtstag“, heute um 16 Uhr in der Stadtbücherei Hagen auf der Springe – und zwar kostenlos. Oder heute oder am morgigen Freitag (jeweils ab 13 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (jeweils ab 11 Uhr) „mondo mio! Kindermuseum im Westfalenpark“, Florianstraße 2 Do, Fr 13.30 Uhr, Sa, So 11 Uhr, 0231/ 5026127.





Eine Zeitreise durch 470 Millionen Jahre Geschichte, Do, Fr 10-17 Uhr, Sa, So 11-18 Uhr, Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen, Hagen, Werdringen 1, 02331/2072740.





Das Sport-Highlight

Samstag, 19 Uhr, Traditionsduell am Ischeland in der 2. Basketball-Bundesliga. Phoenix Hagen gegen Trier. Tickets noch an der Abendkasse ab 12 Euro erhältlich. Mehr unter www-phoenix-hagen.de

