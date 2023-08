Hagen: Eines der ältesten Nachbarschaftsfeste ist zurück

Boele. Eines der ältesten Straßenfeste in Hagen ist wieder zurück. Und zwar im Kreuzweg in Boele. Das Programm ist öffentlich. Und so sieht es aus.

Nicht nur in Wehringhausen sitzen die Menschen am Wochenende an langen Tischen und genießen eine gute gemeinsame Zeit unter freiem Himmel. Endlich startet auch eines der traditionsreichsten Nachbarschaftsfeste in Hagen wieder: und zwar im Kreuzweg in Boele. Am morgigen Freitag und am Samstag ist der Kreuzweg im Herzen Boeles Anlaufpunkt für alle, die gerne feiern und auch ihre Kinder mitbringen möchten.

Am Freitag, ab 19 Uhr, gibt es einen Dämmerschoppen mit Live-Musik von „Any beat counts“ und Stockbrot für Kinder. Am Samstag geht der Fest-Tag um 14 Uhr los: Spielstraße, Hüpfburg, Kistenrollbahn und Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr beginnt das im Kreuzweg traditionelle Heuballenstechen, ab 20 Uhr dann wieder wieder Musik. Und zwar Zeltdisco mit DJ B.Engel.

An beiden Tagen dreht sich „Wolles Glücksrad“. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

