Hagen: Einwohnerzahl in Mitte und Haspe steigt

Ein Blick aus der Luft auf die Innenstadt von Hagen: In Mitte leben so viele Menschen wie in keinem anderen Bezirk.

Hagen. 195.010 Menschen leben laut Hagener Monatszahlen in der Stadt. Hier gibt es einen Blick in die einzelnen Bezirke.

Von den fünf Hagener Stadtbezirken sind im Vergleich zum Jahr 2019 nur zwei der Bezirke weiter gewachsen. Hagen-Mitte verzeichnet ein Plus von 346 Bürgern, Haspe von 292. In den drei übrigen Bezirken sind die Einwohnerzahlen leicht zurückgegangen, wie die Zahlen der Stadt zeigen, die das Ressort Statistik, Stadtforschung und Wahlen veröffentlicht. Am stärksten „geschrumpft“ ist mit Blick auf die Einwohnerzahl der Bezirk Hagen-Nord (-356), gefolgt von Hohenlimburg (-102) und Eilpe-Dahl (-37).

Ende Februar lebten laut „Hagener Monatszahlen“, die die Stadt Hagen regelmäßig veröffentlicht, 195.010 Menschen in der Volmestadt – davon 96.009 männlich und 99.001 weiblich. Das sind 50 Menschen mehr, als noch im Vormonat. Auch im Jahresrückblick ein Plus: Für 2019 meldete das Ressort der Stadt noch 194.825 Einwohner.

Ein Blick in die Bezirke

Die „Hagener Monatszahlen“ der Stadt ermöglichen auch tiefere Einblicke in die Bezirke. In Hagen-Mitte leben demnach mit 80.365 Bürgern die meisten Menschen. Sie verteilen sich auf die Bereiche Mittelstadt (22.564), Altenhagen (18.890), Hochschulviertel (12.397), Emst (10.690) und Wehringhausen (15.824).

37.549 Hagener leben im Bezirk Hagen-Nord, davon 27.359 in Boele und 10.190 in Vorhalle. In Haspe wohnen Ende Februar 31.000 Menschen, in Hohenlimburg sind es 29.130. Der Bezirk Eilpe-Dahl ist gemessen an der Einwohnerzahl mit Abstand der kleinste. Hier leben 16.966 Menschen.

40.879 Hagener besitzen einen ausländischen Pass. Das sind 1.817 Menschen mehr als noch im Februar 2019.