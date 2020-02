Hagen: Eiscafé „Gelato e Caffè 2“ eröffnet am Ebert-Platz

Hagen-Mitte. Am morgigen Mittwoch eröffnet das Eiscafé „Gelato e Caffè 2“ in der Hagener City probehalber, am Donnerstag, 13. Februar, dann offiziell.

Auf dem Friedrich-Ebert-Platz eröffnet ein weiteres Eiscafé: Am morgigen Mittwochmittag, 12. Februar, geht „Gelato e Caffè 2“ „probehalber für ein paar Stunden“, am Donnerstag dann offiziell an den Start, wie Betreiber Ivan Dolce (er leitet den Eissalon gemeinsam mit seiner Frau Rosinda Batarda) mitteilt.

Das neue Eiscafé am Ebert-Platz eröffnet probehalber am morgigen Mittwoch, am Donnerstag dann offiziell. Mitarbeiterin Raffaela Bettiol steht in den Startlöchern. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

Die Familie ist in Hagen nicht unbekannt, sie betreibt seit 40 Jahren Eiscafés in NRW und seit zehn Jahren in der Hagener City (Kampstraße 10) einen Eissalon unter dem Namen „Gelato e Caffè“.

Ebenfalls im Herzen der Innenstadt – dem Friedrich-Ebert-Platz – hat im vergangenen Oktober das Eiscafé Buon Gelato eröffnet. Die Familie Esposito hat etliche Jahre im Eissalon in der Kampstraße 10 gearbeitet.

„Gelato e Caffè 2“ mit 50 Außensitzplätzen

„Wir bieten frisch zubereitetes Premium-Eis an, außerdem servieren wir deftige Bruschetta“, sagt Ivan Dolce. Das Ladenlokal (dort war früher das Schnellrestaurant Subway, später Good’is ansässig) verfügt über 50 Sitzplätze, „und wir haben wir eine Außenfläche, auf der nochmal 50 Gäste Platz finden.“

„Gelato e Caffè 2“ hat täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Eiscafé Cremino in der Volme-Galerie derzeit geschlossen

Das in der wärmeren Jahreszeit ebenfalls mit einer Außenfläche auf dem Ebert-Platz vertretene Eiscafé Cremino in der Volme-Galerie ist derzeit geschlossen.

Eigentlich wollten die Cremino-Betreiber am gestrigen Montag, 10. Februar, nach „technischen Renovierungsarbeiten“, wie ein Plakat aufklärte, wieder an den Start gehen. Doch die Arbeiten scheinen derzeit noch anzudauern.