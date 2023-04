Hagen: Emotional – David Leischik scheidet bei DSDS aus

Hagen/Köln. Was für ein emotionaler Abend bei DSDS – nur vier Kandidaten konnten es schaffen: David Leischik aus Hagen scheidet kurz vor dem Finale aus.

David Leischik (27) aus Hagen ist bei DSDS kurz vor dem großen Finale ausgeschieden.

Das Finale von DSDS ist nächstes Wochenende, am 15. April, in Köln

Der Hagener hatte nur wenige Tage vor der Liveshow im Coloneum in Köln noch über Probleme mit seiner Stimme geklagt, sich aber optimistisch gezeigt, dass er bis zum Auftritt wieder komplett fit ist – und lieferte auf der Bühne ab. Letztlich riefen aber mehr Zuschauerinnen und Zuschauer für die vier Final-Kandidaten an.

Für David Leischik stand schon vor dem Auftritt, unabhängig vom Ausgang des Abends fest: „Eigentlich kann ich nicht verlieren. Diese Reise war so eine geile Erfahrung, ich habe schon gewonnen“, so David Leischik im Interview mit dieser Zeitung.

Unterstützung aus Hagen im Studio

Der 27-Jährige hat seine gesamte Kindheit und Jugend in Hagen verbracht, ist hier zur Schule gegangen und hat bis heute noch Familie und Freunde in der Volmestadt, die ihn unter anderem auch im Studio bei den Liveshows unterstützen. Mittlerweile lebt er mit seiner Freundin Alicia in Köln.

Nachdem der 27-Jährige, der zuletzt einen Schlager performen musste, sang er dieses Mal „When You Say Nothing At All“ von Ronan Keating. Das Motto des Abends für die Top-8-Kandidaten lautete „Chartbreaker“. Dieter Bohlen kritisierte nach dem Auftritt dieses Mal „fehlendes Gefühl“, während Jury-Mitglied Pietro Lombardi wie bereits zuletzt seine besondere Stimmfarbe lobte. Nachdem Sängerin Leony schon letztes Mal überwältigt von Davids Fanclub aus Hagen zeigte, war sie auch dieses Mal begeistert, wie groß seine Unterstützung im Studio ist.

