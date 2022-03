Hagen-Emst: Betrüger „verkauft“ wertlose Kleidungsstücke

Die Polizei in Hagen ermittelt wegen Betrugs.

Emst. Ein Betrüger erschlich sich mit einer Lüge das Vertrauen eines Mannes auf Hagen-Emst und lockte ihn ins Auto. Dann griff er ins Portemonnaie.

Ein bislang unbekannter Betrüger bot einem 65-jährigen Mann am Mittwochnachmittag auf Hagen-Emst Kleidung an. Plötzlich griff er zu und riss ihm Geld aus dem Portemonnaie.

Der Hagener war gegen 10.30 Uhr zu Fuß im Emster Park unterwegs und spazierte anschließend die Straße Auf dem Boden entlang. Unversehens hielt ein Auto neben ihm an. Der Fahrer sprach den 65-Jährigen an und erklärte, er sei der Sohn eines ehemaligen Arbeitskollegen. Das erweckte Vertrauen, der Hagener stieg in das Auto ein.

Unbekannter reißt Geldscheine an sich

Nun legte der Unbekannte ihm eine Tüte auf den Schoß, in der sich eine Lederjacke und eine Armbanduhr befanden. Außerdem fragte er den Mann, wie viel Geld er dabei hätte. Als dieser sein Portemonnaie hervorholte, griff der Mann unvermittelt hinein und riss einen mittleren dreistelligen Geldbetrag an sich.

Statt zu protestieren oder sich zu wehren, stieg der 65-Jährige mit der Jacke und der Uhr aus dem Auto aus. Dann suchte er aber doch eine Polizeiwache auf, um den Vorfall anzuzeigen. Den Beamten gegenüber gab er an, dass der Täter 50 bis 55 Jahre alt und schlank gewesen sei. Er hatte kurze, graue Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Betruges ein. Außerdem teilten sie dem 65-jährigen Mann mit, dass es sich bei der Jacke und der Uhr keineswegs um hochwertige Ware handele.

Mann sitzt ohne Führerschein am Steuer

Polizeibeamte hielten am Mittwochmorgen in der Feithstraße einen 28-jährigen Autofahrer an und stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Autofahrer aus Iserlohn fiel gegen 8.15 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf, da er zu schnell unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle gab er an, dass er seinen Führerschein verloren hätte und ihn deshalb nicht vorzeigen könne.

Eine Überprüfung der Personalien des 28-Jährigen zeigte schnell, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits im letzten Jahr entzogen worden war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Iserlohner ein.

