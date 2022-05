Björn Nonnweiler leitet seit einem halben Jahr den Kulturhof Emst in Hagen.

Kultur Hagen: Emster Kulturhof kommt nach Corona in den Tritt

Hagen. Seit einem halben Jahr ist Björn Nonweiler Kulturmanager im Kulturhof in Hagen-Emst. Was er plant und wie es mit der jungen Bühne läuft.

Seit einem halben Jahr ist Björn Nonnweiler Kulturmanager im Kulturhof Emst in Hagen. Der 40-Jährige hat Sven Söhnchen, der zehn Jahre die Kulturstätte - eine Einrichtung der AWO - geleitet hat, im Amt beerbt. „Ich musste hier ja erst mal in den Tritt kommen, aber jetzt läuft es ganz gut“, sagt der Musiker, Musiklehrer und Mediengestalter in einer Person.

Während der Coronazeit sei er als Veranstalter vorsichtig gewesen und hätte daher Events eher spärlich angeboten, „im Allgemeinen zeigten sich die Besucher kultureller Veranstaltungen ja zurückhaltend“, resümiert der kulturaffine Mann.

Daher bewertet er die beiden Veranstaltungen, die er jüngst auf die Beine gestellt hat, aufgrund der noch immer angespannten Situation auch als durchaus erfreulich verlaufen.

„Beim Konzert von Dr. Mojo – der Musiker präsentierte Akustiksound, Blues und Oldies, war die Stimmung locker-leicht, und die 30 Besucher haben den Abend genossen“, sagt Nonnweiler. Und zur Lesung aus dem Buch ,Weil der Vater das Sagen hatte’, zu der Rudolf Damm und Sven Söhnchen eingeladen hatten, kamen immerhin gut 20 Gäste.“

Vor Corona im Schnitt 50 Gäste pro Abend

Vor Corona sei der Kulturhof an einem durchschnittlichen Abend von etwa 50 Leuten besucht worden, „wenn ich selbst als Hagener Musiker dort ein Konzert gegeben hab’, kamen an die 100 Gäste - ich hab’ eben den Heimvorteil“, sagt der 40-Jährige.

Auf die nächste Veranstaltung freut sich Björn Nonnweiler besonders, „weil gleich drei Leute mit im Boot sitzen“. Am Donnerstag,19. Mai, tritt die Lyrikerin Regina Lehrkind auf der Emster Bühne auf, der Maler und Objektkünstler Hartmut Gloger moderiert den Abend, und er, Nonnweiler, begleitet die Autorin auf der Instrumental-Gitarre.

Regina Lehrkind liest im Emster Kulturhof in Hagen. Foto: Lehrkind

„Wort-Wind-Stille“ ist der literarisch-musikalische Abend betitelt, der am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnt.

Die Vielschichtigkeit des Lebens

„Regina Lehrkind zeichnet mit Wortkraft und Klangfarben ein facettenreiches Bild der Vielschichtigkeit des Lebens, sie beleuchtet die Zeit des Lockdowns und blickt literarisch in die Natur“, umschreibt Björn Nonnweiler die Lesung.

Außerdem stelle die Autorin zusammen mit dem Maler Hartmut Gloger Texte aus dem gemeinsamen Werk „Schichtungen“ vor.

Rustikales Fachwerkhaus bietet 99 Gästen Platz Das alte, durch rustikale Holzoptik bestimmte Fachwerkhaus, das als Begegnungsstätte und Kultureinrichtung genutzt wird, bietet 99 Gästen Platz. Es verfügt über eine Küche, in der Kleinigkeiten zubereitet werden können, sowie über eine gemütliche Empore. Kulturinteressierte, die dort gern mal als Nachwuchskünstler auftreten möchten, können sich per Email direkt an Björn Nonnweiler wenden: bjoern-nonnweiler@awo-ha-mk.de Regina Lehrkinds Lesung „Wort-Wind-Stille“ wird musikalisch auf der Instrumental-Gitarre begleitet. Die in Hagen aufgewachsene und lebende Autorin schreibt seit 1986 Lyrik und Kurzprosa. Die Veranstaltung in der AWO-Begegnungsstätte Kulturhof, Auf dem Kämpchen 16, beginnt am Donnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Der Eintritt beträgt 15 Euro. Tickets gibt’s online unter bjoern.nonnweiler@awo-ha-mk.de oder unter der Nummer 01577-1750433.

Was der Kulturhofmanager für die Zukunft plant? Er möchte eine offene Nachwuchsbühne für Kinder und Jugendliche im Kulturhof gründen. Auf der „jungen Bühne“ will Nonnweiler jungen Menschen die Chance geben, vor Publikum aufzutreten.

Kontakt zu junger Band aufgenommen

„Corona hat mich auch in puncto Nachwuchsbühne ausgebremst, doch jetzt hab’ ich Kontakt zu einer jungen Hagener Band aufgenommen. Die Jungs sind gerade mal 20 und machen echt gute Musik. Ich hoffe, wir bekommen demnächst einen Auftritt im Kulturhof hin“, versichert der Kulturmanager.

