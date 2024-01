Hagen: Endlich gibt es sonnige Aussichten

Ein Pkw fährt durch eine Wasserlache an einer Straße in Hagen Boelerheide. Nächste Woche soll das Wetter endlich wieder besser werden.

Hagen Nach traurigen Wochen voller Regen gibt es endlich Lichtblicke am Wetter-Horizont. Es soll sich tatsächlich die Sonne mal wieder zeigen.

Regen, Regen, noch mehr Regen. Und das seit Wochen. Mal ein paar Regentage stören sicherlich niemanden. Aber auf Dauer zerrt das ständige Mistwetter doch an den Nerven. Hundebesitzer stapfen täglich durch den Schlamm, und viele verbringen ihre Abende sicherlich lieber auf der Couch, als sich beim Abendspaziergang eine ungewollte Dusche abzuholen. Dazu kommen die anhaltenden Sorgen vor möglichen Hochwasserlagen in der Stadt. Deprimierend.

An mehreren Tagen Sonnenschein

Aber - jetzt die gute Nachricht: Es gibt Aussicht auf Besserung. Und zwar schon bald. Denn in der kommenden Woche, man mag es kaum glauben, soll sich die Sonne mal wieder zeigen. Und das an gleich mehreren Tagen. Auch, wenn die Temperaturen dann wieder in den Keller rutschen, freut sich sicher jeder über ein paar wärmende Strahlen.

