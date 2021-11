Hagen: Endspurt beim Fotowettbewerb

Hagen. Der November-Gewinner unseres Fotowettbewerbs für den WP-Kalender 2022 steht fest. Jetzt geht die Aktion in die letzte Runde.

„Hagen – auf die Stadt geblickt“ lautete das November-Motto für unseren WP-Kalender 2022, der sich im Laufe dieses Jahres mit Fotos unserer Leser füllt. Auch zum aktuellen Thema haben uns wieder zahlreiche Aufnahmen erreicht. Eine Bilderstrecke mit den schönsten Aufnahmen finden Sie ab sofort online.

Last but non least: Der Fotowettbewerb geht in die letzte Runde. Im Dezember freuen wir uns auf Fotos zum Motto „Lichter im Advent“. Werden Sie kreativ und setzen Sie mit Ihrer Kamera zum Beispiel den Kerzenschein oder die Weihnachtsbeleuchtung in Szene. Einsendeschluss ist diesmal bereits der 6. Dezember, damit der Kalender von unserem Hagener Kooperationspartner „printfactory“ noch vor Weihnachten gedruckt und in den Verkauf gebracht werden kann.

Ihre Fotos sollten wie immer im Querformat sein und gehen per E-Mail an: hagen-aktion@westfalenpost.de

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WPplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen