Hagen: Enervie-Spende unterstützt die Suppenküche

Der heimische Energie-Versorger Enervie unterstützt nach den immensen Flutschäden die Hagener Suppenküche.

Der Starkregen und die anschließende Flutwelle der Volme am 14. Juli haben auch die Räume der Hagener Suppenküche am Märkischen Ring stark verwüstet. Mit Hochdruck arbeitet der Verein seitdem daran, noch im Dezember wieder zu eröffnen. Seitens Enervie-Gruppe besuchten jetzt Vorstandssprecher Erik Höhne (links) und Gesamtbetriebsrats-Vorsitzender Thomas Majewski (rechts) die Notausgabe an der Johanniskirche. Mit im Gepäck: Ein Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro aus der gemeinsamen Aktion „Hilfe nach Starkregen“. Daniele Siebert und Jürgen Brüss vom Vorstand des Vereins dankten der Belegschaft und der Unternehmensgruppe für die finanzielle Unterstützung.

