Hagen: Entenrennen auf der Volme – alle Infos zum Spektakel

Hagen-Mitte. Tausende Enten werden bald wieder auf ein Rennen über die Volme in Hagen geschickt. Es locken über 50 Gewinne für die Teilnehmer:

Nicht mehr lange, dann werden wieder tausende quietschgelbe Enten an der Volme zu Wasser gelassen. Dann zählt nur noch die Zeit. Denn dann kommt es darauf an, welche Ente es am schnellsten von der Hagener Simson-Cohen-Brücke (Marktbrücke) aus bis kurz hinter die Rathaustreppe schafft – am Ende der Strecke wird eine Sperre vom Technischen Hilfswerk im Wasser eingerichtet, sodass die gelben Rennteilnehmer wieder sicher aus der Volme gefischt werden können. Die Entenbesitzer mit den schnellsten „Schwimmern“ können attraktive Preise absahnen (über 50 gibt es dieses Jahr).

Vorverkauf läuft bereits

Es ist schon das elfte Mal, dass das Lions-Hilfswerk Hagen Harkort das Hagener Entenrennen für den guten Zweck organisiert. Begünstigt werden dieses Jahr der Verein Fit for Future, Luthers Waschsalon, die Suppenküche, das Lutz, und der Bunte Kreis. Die Entenrennen – eines für Kindergärten sowie das Hauptrennen, finden am Samstag 21. Oktober statt.

Es ist also noch ein paar Tage hin – aber der Vorverkauf hat bereits begonnen. Interessierte Hagenerinnen und Hagener können sich an vier Vorverkaufsstellen (Thalia; Poll, Stein & Longerich; Marie Hair und Hagener Fäßchen) mit den Losen eindecken und damit einen Startplatz sichern. Über die Losnummer lässt sich letztlich entschlüsseln, wer der glückliche Sieger/Siegerin mit der schnellsten Quietsche-Ente ist.

Weitere Infos für Interessierte gibt es auf: www.entenrennen-hagen.de

