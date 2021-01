Hagen: Ergreifende Momente und der Blick voraus

Hagen. In der Rubrik „Im Namen des Herrn“ blickt Rita Dransfeld, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Hagen-Mitte-West, zurück und voraus.

Am letzten Wochenende haben wir das Fest „Taufe des Herrn“ gefeiert und so den Weihnachtsfestkreis verlassen.

Weihnachten! Was haben die Politiker nicht alles versucht, um das Weihnachtsfest „zu retten“. Trotz aller Bemühungen haben die Menschen Weihnachten anders und einsamer gefeiert als in den vergangenen Jahren. Da kommt die Frage auf: Kann man das Fest der Geburt des Herrn überhaupt „retten“? Ist es nicht eher umgekehrt, dass dieses Fest uns rettet?

Das Jahr 2021 trägt eine schwere Last

Auch wenn der Weihnachtsfestkreis beendet ist, hoffe ich, dass wir etwas von dieser „Rettung“ mit in dieses ungewisse neue Jahr nehmen können. Es ist noch ganz frisch und jung das Jahr 2021 und trägt doch irgendwie schon eine schwere Last. Wir wollen in dieses Jahr alles legen, was wir im vergangenen Jahr verpasst haben. Alles soll besser werden. Mir kommen da Zweifel, ob das einfach so geht.

Ich rufe mir immer wieder einen Satz des schwedischen Schriftstellers und ehemaligen UN-Generalsekretärs Dag Hammerskjöld in den Sinn: „Für das Vergangene – Dank. Für das Kommende – Ja!“ Dieser Satz ist sozusagen mein Wegbegleiter. Ich glaube, wenn wir nicht auch im Jahr 2020 im Rückblick Dinge finden, für die wir „Danke“ sagen können, hat das neue Jahr 2021 keine Chance, besser zu werden.

Dank für ökumenische Zusammenarbeit

Ich möchte für mein Jahr 2020 danke sagen für die ökumenische Zusammenarbeit: Wie viele Schulabschlusstüten und Segenstüten haben wir für die Schülerinnen und Schüler gemeinsam gepackt – Neuland! Wir durften keine Schulgottesdienste feiern, da haben wir im Sommer in einigen Schulen kleine, ökumenische „Mini-Segensfeiern“ in den Klassenräumen gefeiert – unter Einhaltung aller Hygienebestimmungen. Neuland!

Tränen der Rührung

Dabei gab es wirklich ergreifende Momente, und es sind auch Tränen der Rührung geflossen. Neuland! Wie viel „Neuland“ haben Sie im vergangenen Jahr erlebt? Ich hoffe, es trägt und stärkt Sie.

Das Jahr 2021 hat in der Gemeinde St. Bonifatius nicht gut begonnen. So ist uns in Haspe, einen Tag vor dem Fest Erscheinung des Herrn, durch einen technischen Defekt die Krippe abgebrannt. Da bleibt mir der zweite Teil des Satzes „ …Für das Kommende – Ja!“ schon ein bisschen im Hals stecken.

Verlust der der Krippe schmerzt

Der Verlust dieser Krippe schmerzt die Gemeindemitglieder und auch mich natürlich sehr. Und doch… Es ist kein Mensch schwer verletzt worden, der Brand war begrenzt auf den Standort der Krippe….

Was wird es noch bringen das Jahr 2021? Wir wissen es alle nicht. Ich wünsche uns allen ein gesundes neues Jahr mit einer Portion Optimismus und Geduld. Bleiben Sie alle tapfer und gesund!