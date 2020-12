Hagen erhält Millionen für Schüler- und Lehrer-Tablets

Hagen. Hagen erhält eine Millionen-Förderung, um die Schulen mit Tablets auszustatten. Allerdings fehlen oft noch die technischen Grundlagen.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat der Stadt Hagen zwei Förderbescheide über insgesamt rund 3,3 Millionen Euro für die digitale Ausstattung von Schulen ausgestellt. Mit den Mitteln des Sofortausstattungsprogramms für Schüler und der Förderung für die Ausstattung von Lehrkräften sollen nun mobile Endgeräte angeschafft werden.

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel betonte: „Digitale Bildung dient der individuellen Förderung – also dazu, Bildung für jedes Kind passend zumachen – und der Vermittlung von digitalen Fähigkeiten für die digitale Lebens- und Berufswelt. Deshalb ist es besonders wichtig, dass auch Schüler aus einkommensschwachen Familien für das digitale Lernen ausgestattet werden. Und die Lehrkräfte müssen alle Möglichkeiten für neue Unterrichtsstrategien und Schulentwicklungen erhalten.“

Besonders wichtig in der Pandemie

Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz sagte: „Wir freuen uns sehr über die Fördergelder, welche die Digitalisierung der Hagener Schulen voranbringen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist das digitale Lernen eine unabkömmliche Notwendigkeit – das haben uns die letzten Monate vor Augen geführt.“ Der Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht bereichere das Lernen an Hagener Schulen auch über die Pandemie hinaus.

Mit dem Förderbescheid aus dem Sofortausstattungsprogramm für Schüler erhält Hagen Bundes- und Landesmittel in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Aus der Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte fließen weitere 1,1 Millionen an die Stadt. Damit ist es in Hagen möglich, Schulen in großem Umfang mit digitalen Endgeräten auszustatten. Für Schüler sollen nun 7372 Tablets mit Zubehörangeschafft werden und für die Lehrkräfte 2547 dienstliche Tablets mit Zubehör.

Damit ist allerdings weiterhin nicht das Problem gelöst, dass es an vielen Hagener Schulen weiterhin an der notwendigen Versorgung mit Breitbandanschlüssen sowie den dazugehörigen WLAN-Netzen fehlt, so dass die Online-Arbeit mit den neuen Endgeräten weiterhin mühsam bleibt.