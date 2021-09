Hagen erhält Schenkungen im Wert von fast 1,3 Mio. Euro

Hagen. Wie das Hagener Osthaus-Museum zu zwei wertvollen Schenkungen kommt und wer die Stifter der Kunstwerke sind.

Einen doppelten Grund zur Freude hat die Stadt Hagen, besser gesagt das Osthaus-Museum. So kann Museumsdirektor Tayfun Belgin zwei großzügige Schenkungen verkünden. Die eine Schenkung beinhaltet 185 Christian-Rohlfs-Werke, die andere 60 bildnerische Arbeiten von Ernst Meister. Die Mitglieder des Kultur- und Weiterbildungsausschusses (KWA) haben beide Schenkungen einstimmig akzeptiert.

Bei der Rohlfs-Schenkung handelt es sich um 184 Grafiken sowie eines Holzstocks von Christian Rohlfs (1849-1938). Bislang waren schon 700 größtenteils expressionistische Arbeiten des Hagener Malers und Grafikers, der von dem Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus gefördert und bis zu seinem Lebensende im Hagener Museum gelebt und gearbeitet hat, im Besitz des Osthaus-Museums. „Mit 885 Werken hat Hagen nun die weltweit größte Sammlung des bedeutenden Künstlers“, unterstreicht Tayfun Belgin.

Versicherungswert 1,1 Millionen Euro

Die Familie Levens aus Dortmund, die im Besitz der Arbeiten war, hatte Kontakt zum Museumsdirektor aufgenommen und ihm ihr Vorhaben mitgeteilt, der Hagener Kultureinrichtung die Werke unter der Maßgabe, dass diese nicht verkauft werden dürften, zu schenken. Mit dem Rechtsamt der Stadt Hagen wurden die Modalitäten geklärt und die Schenkung wurde akzeptiert. Der Versicherungswert beläuft sich 1,1 Millionen Euro.

iEne filigrane Pastellarbeit, entstanden 1975, von Ernst Meister. Foto: Michael Kleinrensing

„Im Rahmen der Jubiläumsausstellung ,Hagen – Die Stadt’ präsentieren wir bis zum 21. November 35 der 185 Rohlfs-Werke“, erklärt Tayfun Belgin. Weitere Bilder aus der Schenkung würden, verspricht Belgin, peu à peu im Osthaus-Museum ausgestellt.

Als Lyriker und Maler tätig

Die zweite Schenkung beinhaltet 60 Werke auf Papier von Ernst Meister, die die Jahre 1955 bis 1978 abdecken. Ernst Meister (1911 bis 1979) gilt als ein bedeutender Lyriker deutscher Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg; er war aber auch als Maler tätig.

Wie es zu der Schenkung kam? Monika Brandt, die Gattin des Ende 2017 verstorbenen Carl-Jürgen Brandt (Zwieback Brandt) wollte dem Wunsch ihres Mannes nachkommen, und „der Stadt Hagen etwas Gutes tun“. Monika Brandt ist mit Reinhard Meister, dem Sohn dem verstorbenen Künstlers, befreundet. „Vor drei Jahren haben Reinhard Meister, der mittlerweile in Südafrika lebt, und ich erste Pläne zum Ankauf der Bilder geschmiedet“, erklärt Monika Brandt.

Versicherungswert liegt bei 180.000 Euro

Zum Hintergrund: Monika Brandt hat von Reinhard Meister 60 Bilder käuflich erworben. Der Versicherungswert (180.000 Euro) entspricht dem Ankaufspreis der Stifterin. Vor gut zwei Jahren haben sich Monika Brandt und Tayfun Belgin über eine mögliche Schenkung ausgetauscht. Jüngst kam es „zum Vollzug“.

Ernst-Meister-Preisverleihung mit Beiprogramm Die Jubiläumsausstellung „Hagen - die Stadt. Geschichte, Kultur, Musik“, in die ein Teil der Christian-Rohlfs- Arbeiten sowie 30 Bilder von Ernst Meister integriert sind, ist bis zum 21. November im Kunstquartier zu sehen. Am Freitag, 10. September, wird im Osthaus-Museum dem Dichter und Maler Ernst Meister gedacht: Um 19 Uhr wird der Ernst-Meister-Preis für Lyrik an Anja Utler verliehen. Um 17 Uhr vor der Preisverleihung stellt die Neue Ernst Meister Gesellschaft das Buch „Verbündet“ vor. Es enthält 13 Gedichte von Ernst Meister, die dieser auf Ibiza verfasst hat, außerdem 13 Bilder des bekannten Hagener Malers Horst Becking. Ein musikalisches Programm am Flügel rundet die Veranstaltung ab. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Anzahl der Plätze ist allerdings begrenzt.

Auch Hagens Bürgermeister Hans-Dieter Fischer freut sich über die großzügige Spende; Fischer kannte Ernst Meister wie auch Carl-Jürgen Brandt persönlich: „Ernst Meister wohnte in Haspe in der Berliner Straße. Er hatte kein Atelier, sondern malte auf dem Boden oder am Küchentisch“, erinnert sich Fischer.

Auch die Hälfte der Ernst-Meister-Werke sind in die Jubiläumsausstellung integriert. Die 30 Bilder zieren die Wände des Altbaus – sie hängen im Christian-Rohlfs-Saal sowie in der Rotunde. „Die Werke aus den 1950ern erinnern an Kandinsky. Die Aquarelle von 1955 haben einen lyrischen Touch, es sind aber auch informelle Arbeiten zu sehen“, unterstreicht der Museumsdirektor. Einige in den 1970er-Jahren entstandene Werke kommen düster und schwer, andere hingegen dynamisch und farbenfroh daher.

