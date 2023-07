Hagen: Ermordete Frau – viele Hinweise nach Aktenzeichen XY

Hagen/Altena. Eine Frau wird brutal vergewaltigt, ermordet und verbrannt. Viele Fragen sind offen. Bei der Polizei Hagen sind jetzt neue Hinweise eingegangen:

Ein brutaler Mordfall beschäftigt die Hagener Ermittler bis heute: Am 2. Juni 1997, also vor 26 Jahren, entdeckte ein Motocrossfahrer in einem Waldstück unweit des Weilers Bergfeld bei Altena eine entkleidete, weibliche Leiche. Die Frau wurde verbrannt. Bis heute weiß niemand, wer die unbekannte Tote war. Dafür weiß die zuständige Mordkommission, zu der Ermittler Frank Haarmann aus Hagen zählt, dass sie wahrscheinlich von ihrem Vater getötet wurde. Auch er ist unbekannt, lediglich seine DNA-Spuren wurden an der Leiche gefunden.

Die Leiche wurde in einem Waldstück gefunden. Die Ermittler vermuten aber, dass der Fundort im Wald nicht der Tatort war: Foto: Polizei Hagen

Das Opfer wurde vergewaltigt, mit einem Nylonstrumpf gewürgt, anschließend mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt. Der grausige Fall ist bis heute nicht gelöst, wirft viele Fragen auf – und wurde daher am Mittwochabend in der Sendung Aktenzeichen XY vorgestellt.

Die Rekonstruktion der sterblichen Überreste ergab, dass die unbekannte Frau 18 bis 22 Jahre alt, etwa 1,55 m groß war und dunkles, rotbraun gefärbtes Haar hatte. Foto: Polizei Hagen

Anrufe und Emails mit Hinweisen eingegangen

Schon als Moderator Rudi Cerne während der Sendung die Zwischenabfrage startet, sind erste Hinweise bei den Ermittlern aus Hagen eingegangen: „Es sind diverse Anrufe auf der Dienststelle eingegangen, aber noch kein konkreter Hinweis“, so Frank Haarmann in der Sendung. Man müsse die Hinweise nun zunächst auswerten.

Frank Haarmann war bereits Ende der 90er-Jahre schon einmal mit der Mordsache aus Bergfeld beschäftigt. Als der ungelöste Fall jetzt im Rahmen der Identify-me-Kampagne – zu 22 Mordfällen mit unbekannten weiblichen Opfern wird nun von Ermittlern grenzübergreifend gefahndet – des Bundeskriminalamtes wieder aus dem Aktenschrank geholt wurde, übernahm der Hagener Ermittler sofort – „Ich will den Täter finden“, sagte er zuletzt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Neue Ansatzpunkte für Ermittlungen

Vielleicht helfen dabei auch die Anrufe und Mails, die die Polizei mittlerweile erreicht haben. 20 bis 25 Hinweise waren es bis Ende der Sendung. Hinweisgeber hatten ihre Erlebnisse und Erkenntnisse geschildert und damit neue Ansatzpunkte für Ermittlungen geliefert. Zur Identität hatte es bis Ende der Sendung noch nichts Konkretes gegeben.

Am Morgen nach der Ausstrahlung bestätigt Polizei-Sprecherin Ramona Arnold bislang nur, dass eine Reihe von Hinweisen nun überprüft würden. „Bis wir da konkrete Ergebnisse haben, wird es dauern.“

Frank Haarmann – Ermittler der Mordkommission der Polizei Hagen – möchte den Täter finden, der 1997 eine junge Frau ermordet und verbrannt hat. Foto: Kleinrensing

