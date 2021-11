Hagen: Erneut stirbt ein Mensch an Folgen von HIV-Infektion

Hagen. So viele Menschen sind zuletzt in Hagen an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben. Hauptansprechpartner ist die Aidshilfe Hagen.

In Deutschland lebten Ende 2019 rund 90.700 Menschen mit HIV. Das geht aus der Statistik der Deutschen Aidshilfe hervor. 87.000 Menschen davon nahmen HIV-Medikamente. Ungefähr 2.600 Menschen infizierten sich im Jahr 2019 neu. Laut Deutscher Aidshilfe wussten rund 10.800 Menschen mit HIV nach Hochrechnungen nichts von ihrer Infektion. In Hagen sind in den vergangen Jahren immer wieder Menschen an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben. Auch im vergangenen Jahr.

Immer wieder Tote in Hagen in den vergangenen Jahren

In Hagen starben in den vergangenen Jahren trotz des medizinischen Standes immer noch Menschen an der schweren Krankheit. Zwei im Jahr 2018, eine im Jahr 2019 und wieder eine Person im Jahr 2020. In Deutschland sind 88 laut Deutscher Aidshilfe, die sich wiederum auf das Robert-Koch-Institut bezieht, 88 Prozent der HIV-Infektionen diagnostiziert, 96 Prozent der Diagnostizierten erhalten HIV-Medikamente, bei 96 Prozent davon ist HIV nicht mehr nachweisbar.

In Hagen gibt es mit der Aidshilfe Hagen einen seit Jahrzehnten etablierten und kompetenten Ansprechpartner im Kampf gegen das Virus. Viele weitere Informationen unter www.aidshilfe-hagen.de

