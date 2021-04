Hagen: Erst Diebstahl, dann Corona-Verstoß in der Innenstadt

Hagen-Mitte. Ein Hagener musste die Nacht in der Zelle verbringen. Er wurde des Diebstahls überführt, reagierte frech und verstieß gegen die Corona-Ordnung.

Als unbelehrbar erwies sich in der Nacht zum Donnerstag ein 32-jähriger Mann aus Hagen. Erst stahl er, dann verstieß er gegen Auflagen der Polizei. So landete er schließlich in der Zelle.

Der Mann hatte Teile eines in der Innenstadt abgestellten Fahrrades abmontiert und war Beamten des zivilen Einsatztrupps aufgefallen, die ihn gegen 0.40 Uhr auf dem Berliner Platz kontrollierten, da er Fahrradzubehör unter seinem Arm trug.

Mann kündigt weiteren Diebstahl an

Zunächst gab er an, dass er die Teile von einem Freund bekommen habe. An einem Fahrradständer in unmittelbarer Nähe entdeckten die Beamten jedoch ein Fahrrad sehen, bei dem genau die Teile fehlten, die der 32-Jährige in seinen Händen hielt.

Als die Polizisten den Mann durchsuchten, fanden sie denn auch diverse Werkzeuge. Sowohl diese als auch die Fahrradteile stellten sie sicher. Der Hagener erhielt einen Platzverweis. Beim Weggehen sagte er, dass das Fahrrad „Schrott“ sei und er die anderen Teile auch noch abschrauben werde.

Verstoß gegen Ausgangsbeschränkung

Im weiteren Verlauf der Nacht trafen die Beamten ihn dann erneut außerhalb seiner Wohnung an. Sie nahmen ihn in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein, zudem setzte es eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung.