Hagen: Erst Körperverletzung dann Fahrt unter Alkohol

Hagen. In kürzester Zeit ist ein 33-Jähriger der Polizei zweimal ins Netz gegangen. Erst beging er betrunken eine Körperverletzung, dann fuhr er Auto.

Dass er nicht mehr Auto fahren durfte, haben Polizisten einem 33-Jährigen am Samstagmorgen in Hagen sehr deutlich gemacht. Gehalten hat sich der Mann daran allerdings nicht.

Auf der Siemensstraße ging er bei einer Kontrolle ins Netz. Unter dem Einfluss von Alkohol hatte er sich hinter das Steuer seines Fiats gesetzt. Kurze Zeit zuvor war er bei einer Körperverletzung in der Pelmkestraße in Erscheinung getreten. Er hatte einer 29-Jährigen während eines Streites am Hals gegriffen und sie zu Boden geschubst.

Eine Flasche Wodka getrunken

Bei der Klärung des Sachverhaltes durch die Polizei gab er den Beamten gegenüber an, eine Flasche Wodka getrunken zu haben. Er wurde durch die Beamten darauf hingewiesen, dass er nicht mehr fahrtüchtig sei und kein Auto fahren dürfe. Rund 20 Minuten später stießen sie jedoch in der Siemensstraße erneut auf ihn.

Der Hagener stimmte bei der Kontrolle einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser zeigte rund 1,8 Promille an. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten fertigten eine weitere Anzeige gegen den 33-Jährigen.

