Hagen erste Stadt Deutschlands: Scanner ermittelt Drogen

Hagen. Ein Scanner ermittelt kontaktlos, welche Substanz oder Drogen jemand mit sich führt. Das verändert Ermittlungen in Hagen komplett.

Es ist klein und leicht, aber leistungsstark. Beim Stadtordnungsdienst des Ordnungsamtes der Stadt Hagen kommt ab sofort ein innovativer Scanner zum Einsatz, der eine schnelle und kontaktlose Überprüfung von Substanzen wie Medikamenten oder Drogen ermögliche, erklärt die Behörde in einer eigenen Mitteilung.

Der Einsatz erfolge im Rahmen eines einjährigen Pilotprojektes, bei dem der Hersteller die Hagener Behörde deutschlandweit als erste Kommune, in der das Gerät zum Einsatz komme, ausgewählt hat.„Es ist beeindruckend, welche technischen Entwicklungen und Neuerungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mittlerweile auf dem Markt sind“, sagt Thomas Lichtenberg, Leiter des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung in der städtischen Mitteilung, „ich erhoffe mir von dem Pilotprojekt, dass wir als Ordnungsbehörde unseren Beitrag für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Hagen weiter ausbauen und effektiver auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger nach Sicherheit, vor allem mit den oftmals vorgetragenen Problemen im Zusammenhang mit Jugendgruppen, eingehen können.“

Egal ob legale Arzneimittel oder illegale Substanzen, der Lichtscanner identifiziere sekundenschnell und berührungsfrei die entsprechende Substanz. Erleichtert würden damit Kontrollen im Zusammenhang mit zufälligen Funden oder im Rahmen von Jugendschutzkontrollen.

Eine Sicherstellung als Gefahrenabwehrmaßnahme könne somit unverzüglich durch die Ordnungsbehörde erfolgen und nach einer positiven Erstfeststellung an die Polizei, die für die Strafverfolgung zuständige Behörde, weitergeleitet werden. Die Ordnungsbehörde, so erklärt sie selbst, sehe es als präventiven Ansatz der Gefahrenabwehr, um damit die Polizei bei der Verfolgung und Bekämpfung der Straßen- und Jugendkriminalität zu unterstützen.

Der Scanner werde fortlaufend weiterentwickelt. So solle es zukünftig möglich sein, Tabakwaren auf ihre Inhalte zu überprüfen. Dies würde es beispielsweise ermöglichen, illegal hergestellten Shishatabak zu erkennen.

