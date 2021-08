Hagen: Erster Kulturtag für junge Leute am 28. August

Auch die Max-Reger-Musikschule beteiligt sich am Kulturtag für die Jugend in Hagen.

Hagen. Der erste Kulturtag für die Jugend in Hagen hält ein kostenloses Kreativprogramm bereit.

Am ersten Hagener Jugendkulturtag am Samstag, 28. August, 10 bis 22 Uhr, erwartet die Jugendlichen in Hagen ein vielfältiges und kostenloses Kreativprogramm. Über die ganze Stadt verteilt finden verschiedene Aktionen unter Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen statt. Initiiert wird die Aktion vom Praxisnetzwerk für kulturelle Bildung, einem Zusammenschluss von städtischen und freien Trägern der Jugendkultur unter der Leitung des Regionalen Bildungsbüros und des Kulturbüros der Stadt Hagen.

Kultopia und Stadtbücherei auch dabei

Das Music Office Hagen präsentiert junge Talente auf der Bühne des Kultopia, eine Druckwerkstatt gibt es bei Kunst vor Ort in Wehringhausen, Bilder mit dem Smartphone machen und Skizzieren ist am Kunstquartier möglich. Wer mehr über das Thema Gaming erfahren und eine VR-Brille testen möchte, ist in der Stadtbücherei auf dem Elbersgelände richtig, bei einer Feuershow zuschauen und selber an Zirkusworkshops teilnehmen geht nebenan bei Quamboni.

Die ebenfalls auf dem Gelände gelegene Max-Reger-Musikschule zeigt verschiedene Konzerte. Gemütlich in Hängesesseln entspannen und dabei Musik hören wird im Park am Allerwelthaus durch den Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen ermöglicht. Der Stadtsportbund bietet im Rahmen eines Aktionstages Spiele und Live-Musik an.

Eine Übersicht und weitere Informationen zu den einzelnen Kreativaktionen finden Interessierte auf www.kultopia.de. Eine Anmeldung ist für manche Aktionen erforderlich.

Auch das junge Theater Lutz beteiligt sich

Auftauchen, die Schrecken der vergangenen Wochen und Monate abschütteln und sich mit Freude, kreativer Tatkraft und den unterschiedlichsten Ideen der Zukunft und den Anliegen von jungen Menschen widmen – das hat sich die Lutz-Theaterzentrale für die Spielzeit 2021/22 vorgenommen.

Aktion „Auftauchen!“

Den Anfang macht der Aktionstag unter dem Motto „Auftauchen!“ am Samstag, 28. August, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr auf dem Wilhelmsplatz in Wehringhausen im Rahmen des Jugendkulturtags. Jeweils zur vollen Stunde zeigt die etwa 15-minütige Performance „Auftauchen!“, welche unterschiedlichen Kunstformen wie Tanz, Schauspiel, Schrottpercussion, Rap und Puppenspiel künftig in der Lutz Theaterzentrale ausprobiert werden können, natürlich auch direkt im Anschluss an die Kurzaufführungen vor Ort.

Der Spirit von Wehringhausen

Zudem spürt das Team Transit dem Spirit von Wehringhausen nach, und ein interaktives Labyrinth lockt die Besucher mit Games, Sounds und bildender Kunst in seine Gänge. Am Stand der Theaterzentrale gibt es Informationen zu den Angeboten und Anmeldelisten. Alle Fragen dazu können auch per E-Mail an lutz@theaterhagen.de gestellt werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen