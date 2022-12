Hagen: Es wird mehr geheiratet – September besonders beliebt

Hagen. Trotz diverser Krisen: Die Anzahl der Eheschließungen in Hagen schießt wieder nach oben. Ein Blick auf Zahlen und Fakten.

2022 war ein Jahr voller Krisen und schlechten Nachrichten. Doch vielleicht ist genau das der Grund, warum die Anzahl der Eheschließungen in Hagen in diesem Jahr wieder nach oben schießt. Die eigene Hochzeit zählt mit der Geburt des Kindes für viele Menschen zu den schönsten Tagen ihres Lebens.

Schlimme Nachrichten, wie die langanhaltende Pandemie, der Ukraine-Krieg oder der Iran-Aufstand sorgen weltweit immer wieder für Entsetzen. Doch trotz all der negativen Schlagzeilen zeigt die neue Aufstellung des Statistischen Landesamt, dass die Anzahl der Eheschließungen ansteigt.

Ein Grund für den Anstieg könnte die kaum noch beachtete Corona-Pandemie sein. In den Jahren 2020 und 2021 gaben sich aufgrund der Pandemie im Vergleich zu den Vorjahren vergleichsweise wenige Paare das Ja-Wort.

September beliebtester Hochzeitsmonat

Im September 2022 heirateten in Nordrhein-Westfalen 14,8 Prozent mehr Paare als im Jahr zuvor. In NRW gaben sich von Januar bis September 2022 insgesamt 64.728 Paare das Ja-Wort.

Außerdem stellt das Statistische Landesamt in seiner Auswertung dar, welches der beliebteste Heiratsmonat der Hagener ist. Tatsächlich war der September mit 74 Eheschließungen der neue Hochzeitsmonat Nummer eins.

+++Lesen Sie auch: Landstraße zwischen Hagen und Breckerfeld weiterhin gesperrt+++

Einen mutmaßlichen Grund, warum ausgerechnet der September so beliebt ist, nennt uns Clara Treude, Pressesprecherin der Stadt Hagen: „Der September ist kein Urlaubsmonat mehr. Die Geladenen sind dann zum größten Teil nicht mehr verreist und haben dementsprechend Zeit, als Gast an der Hochzeit teilzunehmen.“ In den Vorjahren heirateten die meisten Hagener in den Sommermonaten Juli und August.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen