Hagen: Events mit tausenden Teilnehmern - trotz Corona

Es ist sicherlich eine ungewöhnliche Geschichte in der Coronazeit. Eine ungewöhnliche Geschichte, in der ein Hasper Unternehmen eine sechsstellige Summe investiert, um Veranstaltungen mit tausenden Teilnehmern trotz der geltenden Einschränkungen möglich zu machen. Die Eventagentur „GO4IT!“ gehört zu den wenigen Profiteuren der Krisenzeit (wir berichteten) – und hat jetzt die leerstehenden Räume des ehemaligen Rewes in der Nähe der Brandt-Brache an der Enneper Straße 95 angemietet.

Mehr als 3000 Quadratmeter

Auf den mehr als 3000 Quadratmetern sind bereits das 400 Quadratmeter große 360-Grad-Studio „Dubai“ und ein weiteres 250 Quadratmeter großes Studio mit dem Namen „Paris“ entstanden. „Das Gebäude war komplett entkernt. Sogar die Zwischendecken fehlten vor unserem Einzug“, sagt Dennis Kemmerling, der bei GO4IT als Vertriebsleiter arbeitet.

„Wir mussten die Heizung komplett neu einbauen, haben den gesamten Eingangsbereich umgestaltet und einen großen Betrag in die digitale Infrastruktur investiert“, erklärt er die Arbeit der vergangenen Monate. Weitere Studios sind bereits in Planung. „Denn wir sind der Überzeugung: Jedes Event lässt sich digitalisieren“, betont Dennis Kemmerling, dass die Hasper Firma schon lange auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen ist. Zwar sei die Firma auch von der Pandemie betroffen – weil unter anderem zahlreiche Events gecancelt wurden – aber die Firma sieht das neue „Studio4.DIGITAL“ als Chance, sich zukunftssicher aufzustellen.

Der Hintergrund

In den neuen Räumen sollen Events, Produktvorstellungen, Webinare oder Fortbildungen auf digitalem Weg angeboten werden – mit einer persönlichen Note. „Im 360-Grad-Studio beispielsweise können bis zu 1700 Menschen, die live teilnehmen, mit Bild auf der Wand gezeigt werden. Man kann ihre Reaktionen live mitverfolgen“, erklärt Kemmerling.

Ein Meilenstein: Vor kurzem organisierten die Hasper eine Veranstaltung mit insgesamt 8000 Menschen, die an einem Live-Stream mit Verkaufstrainer Dirk Kreuter teilgenommen haben. „Bis wir irgendwann wieder so weit sind, dass Veranstaltungen einer solchen Größe wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden können, wird noch einige Zeit vergehen“, mutmaßt Dennis Kemmerling.

Die Studios

Das Studio „Paris“ Foto: GO4IT

Im Studio „Dubai“ können Kunden der Agentur mit mehreren tausend Kunden oder Teilnehmern Präsentationen, Seminare oder Konferenzen abhalten.

Zusätzlich sorgt das Unternehmen für den gezielten Ton- und Lichteinsatz, um die Emotionen zu transportieren. „Es sind bis zu neun verschiedene Kameraperspektiven möglich, wir haben vor Ort auch einen Kamerakran und eine 360-Grad-Schiene auf dem Boden.“

Das etwas kleinere Studio „Paris“ erinnert durch seine Gestaltung an einen futuristischen Raum – mit weißen Ledercouches. Hier sollen persönliche Meetings oder Produktvorstellungen ermöglicht werden.

Die Zukunft

Zunächst hat die Hasper Agentur die Räume bis Mitte 2021 angemietet. „Wir sind aber durchaus daran interessiert daran, das Angebot fest zu etablieren und auch nach Corona dort zu bleiben. Denn machen wir uns nichts vor: Die Digitalisierung endet ja nicht mit Ende der Coronapandemie. Digitale Events werden sich fest etablieren“, ist Kemmerling überzeugt.

Besonders wichtig war es dem Unternehmen auch, vor Ort in Haspe zu investieren. „Zum einen aufgrund der Nähe zu unserem Firmensitz in Haspe. Aber auch, weil uns der Standort hier wichtig ist und wir so einen Teil zur Verringerung der Leerstände beitragen können und wollen.“