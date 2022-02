Gastronomie Hagen: Ex-Ratskeller will nun am 17. März eröffnen

Hagen. Mit der für Februar geplanten Eröffnung der Bier-Speisegaststätte in der Volme-Galerie in Hagen wird es nichts. Elektroarbeiten ziehen sich hin.

Die Eröffnung des „Hopfen und Salz im Ratskeller“ (früher Ratskeller) scheint näher zu rücken, doch mit der vor einigen Wochen angekündigten Wiederinbetriebnahme der Gastronomie im Februar wird es nichts. Als neuer Termin wird nun der 17. März angepeilt.

Die Gaststätte, die sich im Souterrain der Volme-Galerie in Hagen befindet, wurde, wie die gesamte Einkaufspassage, vom Hochwasser Mitte Juli stark getroffen.

Eigentlich sollte das Restaurant samt Kneipe schon vor Monaten wiedereröffnet werden.

Sondernutzungsgenehmigung liegt vor

„Die Sondernutzungsgenehmigung liegt uns vor“, sagt Sam Lobbe auf Nachfrage unserer Zeitung. Lobbe gehört zum Desirée-Ronge-Team (Ronge ist Pächterin der Gaststätte). Desirée Ronge habe jüngst auch die Konzession für den Gastrobetrieb beantragt und einen Antrag zur Nutzung der Außengastronomie gestellt.

Knackpunkt sei derzeit noch die Elektrik. Es stehe fest, räumt Sam Lobbe ein, dass es zur Eröffnung noch Baustellenbereiche gebe, „aber nicht im Gastraum selbst“.

Und weiter: „Wann das ,Hopfen und Salz’ an den Start geht, hängt größtenteils vom Fortschritt der Elektroarbeiten ab. In den Sanitäranlagen im Keller geht es zwar vorwärts und die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen, aber Feinarbeiten stehen noch aus.“

So müssten, konkretisiert der Mitarbeiter, noch Elektrik-, Fliesen- und Spachtelarbeiten zu Ende gebracht werden.

Eventuell werden provisorische WCs platziert

Am 10. März solle entschieden werden, ob zur Eröffnung des „Hopfen und Salz“ mit provisorischen Toiletten gearbeitet werden müsse. Eventuell werden zur Eröffnung und eine gewisse Zeit danach mobile WCs in der Rathausstraße platziert.

Was die Gäste in der ehemaligen „guten Stube der Stadt“ in 1-a-Citylage demnächst erwartet? Ein Bier-Restaurant nach Dortmunder Vorbild, denn dort betreibt Ideengeber und Franchisegeber Antonio Link ebenfalls eine „Hopfen & Salz“-Speisegaststätte. „Wir präsentieren eine große Bierauswahl. Bei uns gibt es 150 Flaschenbiere und 24 Biere vom Hahn, unser Schwerpunkt liegt auf regionalen Bieren“, schwärmt Antonio Link. Und auch künftig soll es gutbürgerliche, deftige Küche in der Gaststätte am Friedrich-Ebert-Platz in Hagen geben.

Übrigens: Nach derzeitigem Stand plant Phoenix Development, der Eigentümer der Volme-Galerie, mit sämtlichen derzeit aufgrund von Hochwasserschäden noch geschlossenen Shops am 15. März wieder an den Start zu gehen.

Die sich in direkter Nachbarschaft befindende Rathaus-Galerie bleibt nach aktuellem Stand noch bis mindestens Herbst geschlossen.

