Hagen: Exhibitionist verfolgt Frau auf einem Feldweg

Emst. Eine 57-Jährige Hagenerin wird plötzlich von einem Exhibitionisten verfolgt. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise geben können.

Ein unbekannter Exhibitionist hat am Dienstagmorgen eine 57-jährige Hagenerin verfolgt. Die Frau war mit ihren Hunden im Bereich der Bezirksportanlage Emst in der Haßleyer Straße unterwegs. Gegen 8.20 Uhr fiel ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein verdächtiger Mann auf.

Die Frau setzte ihren Weg über einen Feldweg weiter fort. Plötzlich schlugen die Hund der 57-Jährigen durch lautes Bellen an. Als sie sich umdrehte, entdeckte sie den unbekannten Mann hinter sich. Dieser sprang daraufhin in ein Gebüsch, erschien aber kurze Zeit später wieder. Dabei ließ der Unbekannte seine Hose herunter und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Hinweise an die Kripo, im Notfall über die 110

Die 57-Jährige flüchtete daraufhin über einen Feldweg in Richtung Köhlerweg und alarmiert die Polizei. Eine eingeleitete Fahndung führte zu keinem Ergebnis. Der Unbekannte wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er soll von schlanker Statur gewesen sein und hatte dunkle kurze Haare. Zudem war er komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Kappe sowie einen schwarzen Rucksack.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter 02331/9862066; beim Antreffen der Person direkt über die Notrufnummer 110.

