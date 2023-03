Hagen: Experte: „Rathaus-Galerie-Eröffnung tut doppelt gut“

Was SIHK-Teamleiter Tobias Prinz zum Neustart der Rathaus-Galerie in Hagen sagt und was das Ganze mit dem Kaufhof-Aus zu tun hat.

Auch die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer Hagen (SIHK) hofft, dass die Eröffnung der Rathaus-Galerie nach fast zweijähriger Schließung nun tatsächlich am 30. März stattfindet.

Tobias Prinz, Teamleiter bei der SIHK und Handelsexperte, betont: „Die Wiedereröffnung der Rathaus-Galerie ist ein positives Zeichen für die Hagener Innenstadt. Und die Wiedereröffnung tut – besonders nach den Neuigkeiten der letzten Woche – doppelt gut.“

Damit spielt der Handelsexperte auf die Hiobsbotschaft, dass der Kaufhof in der Hagener Fußgängerzone zum 30. Juni geschlossen wird, an.

Wichtiger Anziehungsmagnet

Tobias Prinz weiter: „Die Rathaus-Galerie ist ein wichtiger Anziehungsmagnet für die Passantenfrequenz. Das Shopping-Center zieht Kunden aus dem Umland in die Stadt und ist das Bindeglied zwischen­ der Elberfelder Straße und der Mittelstraße.“

Tobias Prinz ist Teamleiter bei der SIHK Hagen. Foto: SIHK

Die in Kürze wiedereröffnende Einkaufspassage stärke Hagens Funktion als Oberzentrum.

Tobias Prinz mit Optimismus in der Stimme: „Wir hoffen sehr, dass sich die Rathaus-Galerie in Zukunft wieder mit einem für die Innenstadt und deren Besucher attraktivem Mix aus Handel, Dienstleistung und Gastronomie präsentiert und dass sich die Einkaufsmall positiv entwickelt.“

Folgende Geschäfte planen laut Center-Management, am 30. März wieder zu eröffnen: Drogeriemarkt Rossmann, Goldrichtig, Tredy, Eterna, Camp David/Soccx, Parfümerie Pieper, Mc Paper, Pandora, Tchibo, Optiker Robin Look, Feinkost Vita Maia, Jack Jones, Ditch, Bijou Brigitte, Only, S’Oliver, Krass, Rathaus-Galerie-Apotheke, Früchte-Paradies, Vegan Land, Vabene, Mr. Phan’s, Asiahung, Bubble-Tea I like, Hunkemöller, Bargello, Schuhgeschäft Deichmann, Woolworth (neuer Mieter), Your Dreams Nails, Kult, Tedi, Nanu Nana, Studio­ Line, Kosmetik Beauty Salon, O 2.

Einige Geschäfte werden am 30. März aber (noch) nicht wieder an den Start gehen; das Center-Management führt derzeit noch Verhandlungsgespräche mit den Betreibern: Elektronikfachmarkt Saturn, Rituals (der Shop wird demnächst wohl auf einer anderen Fläche als bislang eröffnen), Feinkost/ Gewürze Wajos, Liberty, Hallhuber, Sidestep, Subway, Kaffeebar Segafredo.

Vor einigen Monaten haben bereits eröffnet: Supermarkt Rewe, Märkische Bank, Dialysezen­trum Nephrocare, Hagen-Wirtschaftsentwicklung.

In die Rathaus-Galerie kehren nicht zurück: Zara, Tom Taylor, Schuhhaus Hammerschmidt, Yves Rocher, Gamestop, Reno/CCC-Shoes. Auch Roshi’s Currybar wird nicht wieder eröffnen – Betreiberin Roshanak Jalilzadeh ist verstorben.

Die Esprit-Filiale hatte schon im November 2020 (also vor dem Hochwasser) die Segel gestrichen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen