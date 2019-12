Hagen-Vorhalle. Der Großverbrauchermarkt Ratio am Vorhaller Kreisel in Hagen heißt ab 1. Februar Handelshof. Was das für die Kunden bedeutet.

Hagen: Fachgroßhandel Ratio wird zu Handelshof

Noch wehen in Vorhalle die Fahnen mit der alten Bezeichnung: Doch aus dem Großmarkt Ratio am Vorhaller Kreisel wird in Kürze Handelshof.

Für die Kunden des Fachgroßhandels für Gastronomie, Großverbraucher und Handel ändert sich dadurch auf den ersten Blick nicht viel, da die Unternehmen Ratio wie auch Handelshof zur Edeka-Gruppen gehören. „Bei unseren Beschäftigten bleibt alles unverändert, eventuell wird unser Personal sogar noch aufgestockt“, bestätigt Sitki Cetin, Betriebsleiter des Ratio-Marktes in Hagen, der zur RM Großmarkt GmbH mit Sitz in Melsungen gehört.

Die Ratio-Fahnen sind bald Geschichte, denn der Großmarkt wird in Handelshof umgewandelt. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

Worüber sich etliche der rund 15.000 Kunden, die bisher bei Ratio in Hagen gekauft haben, freuen dürften: „Bislang waren wir ein reiner Abholmarkt, demnächst beliefern wir Kunden, die das wünschen, jedoch auch mit Ware“, erklärt Sitki Cetin und ergänzt: „Wir agieren also wesentlich kunden- und serviceorientierter.“ Ab einem gewissen Warenwert könne der Großkunde also künftig per Lkw beliefert werden.

Vier Märkte 2011 von Edeka übernommen

Aber zurück zum Geflecht Ratio/ Edeka: 2011 wurden die Ratio-Großmärkte Hagen, Bochum, Ratingen und Bielefeld, die sich im Besitz des Unternehmers Hendrik Snoek befanden, von Edeka übernommen, firmierten weiter unter dem Namen Ratio, gehörten seither aber zur Edeka-Organisation in der Regionalgesellschaft Edeka Hessenring mit Zentralsitz in Melsungen.

Die anderen Ratio-Großmärkte des Inhabers Snoek sind ebenfalls vor Jahren an andere Unternehmen gegangen und sind damals schon umfirmiert worden. Der Name Ratio ist nun also endgültig Geschichte.

2018 wurde Handelshof durch Edeka übernommen

Die Handelshof-Gruppe war bis 2018 ein eigenständiges Unternehmen, das 16 Cash- und Carry-Großhandelsmärkte in NRW, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern betrieb. 2018 wurde Handelshof durch Edeka übernommen. Die Handelshof-Zentrale befindet sich immer noch in Köln.

Aus organisatorischen und strukturellen Gründen werden nun vier Ratio-Großverbrauchermärkte in NRW umbenannt. „Hagen und Ratingen werden zu Handelshof, die Standorte in Bielefeld und Bochum firmieren in Kürze unter EFS, sprich, Edeka Food Service“, erläutert Hans-Richard Schneeweiß, Geschäftsführer der RM Großmarkt GmbH mit Sitz in Melsungen.

Rotes Handelshof-Logo mit großem „H“

Derzeit flattern noch Fahnen mit rotem Ratio-Aufdruck vor dem Gebäudekomplex in Vorhalle und locken die Kunden, zum Beispiel Restaurant- und Gaststättenbetreiber, Kioskbesitzer und Freiberufler, zum Markt Am Ringofen 19. „Demnächst werden die Schriftzüge mit dem roten Handelshof-Logo mit großem ,H’ angebracht, ab 1. Februar heißt Ratio dann offiziell Handelshof“, erklärt Hans-Richard Schneeweiß.

Der letzte Ratio-Verkaufstag ist am Freitag, 31. Januar, am Samstag, 1. Februar, findet eine Übernahme-Inventur statt (der Großmarkt bleibt dann für Kunden geschlossen), der erste Handelshof-Verkaufstag ist am Montag, 3. Februar.

Eigenmarken bleiben

Eigenmarken wie Top-Kauf, Maitre, EFS und Gut und günstig werden im Handelshof weiterhin angeboten. Die etwa 15.000 Kunden, die einen Ratio-Einkaufsausweis besitzen, sind vor einigen Wochen bereits per Post über die Namensänderung informiert worden. Die Einkaufsausweise werden nach der Umfirmierung im Großmarkt gegen Handelshof-Ausweise ausgewechselt.

„Die neuen Ausweise sind dann nicht nur in Hagen, sondern auch in den übrigen 17 Handelshof-Märkten in NRW, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gültig“, erläutert Henning Frölich, der stellvertretende Betriebsleiter.

88 Mitarbeiter inklusive Aushilfen werden übernommen

Sitki Cetin, Henning Frölich wie auch der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Kuknat gehen von einer reibungslosen Umfirmierung aus. „Und unter Handelshof sind wir auch wieder in der Tarifbindung“, begrüßt Jürgen Kuknat die Entwicklung und ergänzt: „Es werden nicht nur alle 88 Mitarbeiter inklusive der Aushilfen übernommen, sondern ich hoffe auch, dass die Beschäftigtenzahl durch das neue Zustell-Angebot noch leicht aufgestockt wird.“