Hagen fahndet nach Einbrecher: Wer hat den Ganoven gesehen?

Altenhagen. Ein Einbrecher ist in ein leerstehendes Gebäude in Altenhagen eingestiegen. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Nach einem Einbruch in Altenhagen bittet die Polizei Hagen um Zeugenhinweise zum flüchtigen Täter. Gleich mehrere Streifenwagen machen sich in der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr auf den Weg in die Fehrbelliner Straße. Dort meldete ein 61-jähriger Sicherheitsmann zuvor seltsame Geräusche aus einem Gebäude auf einem Gelände, das eigentlich menschenleer hätte sein sollen. Eine Terrassentür zu einem Büro war offenbar eingeschlagen worden. Mehrere Schränke, so die erste Einschätzung der Polizei, wurden durchsucht.

Beschreibung des Täters

Der Zeuge hatte noch beobachtet, wie ein Einbrecher das Gebäude verließ. Der Ganove erschreckte sich und rannte davon. Er war schlank und trug eine orangefarbene Warnweste sowie eine rote Baseballkappe und helle Schuhe. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Mann, konnten ihn jedoch nicht ergreifen. Ein Diensthund durchsuchte das Gebäude nach Mittätern, jedoch ohne Erfolg.

Was genau gestohlen wurde, ermittelt jetzt die Kripo. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Zeugen werden geben, sich für weitere Hinweise bei der Polizei zu melden: Telefon 02331/986 2066.

