Hagen: Fahndung nach dem Schläger vom Bahnhofsvorplatz

Hagen-Mitte. Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei im Bahnhofsquartier Hagen: Wer kann Hinweise zu dem Schläger geben?

Nach einer Körperverletzung im Bahnhofsquartier Hagen fahndet die Polizei nach dem Schläger. Am Berliner Platz kam es am Sonntag gegen 21 Uhr zu der Tat, bei der ein 53-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Hagener gab an, sich mit mehreren Personen am Bahnhofsvorplatz im Bereich bei den Bänken aufgehalten zu haben. Plötzlich sei ein Mann auf ihn zugekommen und habe ihm unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Danach, so die Darstellung des Opfers, habe die unbekannte Person bewusst in Richtung seines Gesichts getreten und sei anschließend zu Fuß in Richtung Wehringhausen davongegangen. Einen Grund für den Angriff konnte der 53-Jährige nicht angeben, es sei kein Streit vorausgegangen.

Beschreibung des Täters

Der unbekannte Tatverdächtige sei etwa 35 Jahre alt gewesen, er hatte einen Vollbart und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine weiße Kappe. Der Mann sei in Begleitung einer Frau gewesen, die einen Kinderwagen dabei hatte. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den 53-Jährigen, während Polizisten im Nahbereich nach dem unbekannten Mann fahndeten, ihn jedoch nicht ausfindig machen konnten. Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten sich unter Telefon 02331/986 2066 zu melden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

