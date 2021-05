Hagen: Fahrer steigt aus und zerschlägt Seitenspiegel

Altenhagen. Ausraster an einer Ampel in Hagen. Ein Fahrer steigt aus und zerschlägt den Außenspiegel eines anderen Fahrers.

Ein bislang unbekannter Fahrer stieg am Montag in Altenhagen an einer roten Ampel aus seinem PKW aus und schlug mit der Faust gegen die Seitenscheibe sowie den Außenspiegel eines weiteren Autos. Ein 24-jähriger Dortmunder fuhr gegen 18.20 Uhr mit seinem schwarzen VW die Bahnhofshinterfahrung in Richtung Eckesey. Als er an einer dortigen Ampel anhalten musste, hielt auf dem benachbarten Fahrstreifen ein weißer BMW. Aus diesem stieg plötzlich der unbekannte Fahrer aus, ging zu dem Auto des 24-Jährigen und schlug mehrfach gegen die Scheibe auf der Beifahrerseite. Anschließend schlug er dann noch mit der Faust gegen den Außenspiegel, der deshalb zerbrach. Danach setzte sich der Mann wieder in sein Auto und fuhr weiter. Der Dortmunder und sein 18-jähriger Beifahrer konnten den Polizeibeamten das Kennzeichen des Unbekannten mitteilen. Die Ermittlungen zu dem Fahrer laufen derzeit noch. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung an KFZ ein.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen