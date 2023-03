Unfall Hagen: Fahrerflucht – Mutter und Säugling in Bus verletzt

Haspe. Eine Mutter und ihr Säugling stürzen in einem Bus in Hagen und verletzten sich. Der Verursacher flüchtet. Die Polizei ermittelt.

Durch starkes Bremsen sind eine 26-Jährige und ihr Säugling am Konrad-Adenauer-Ring am Dienstag gegen 7.25 Uhr in einem Linienbus gestürzt und haben sich verletzt. Ein Pkw bremste auf Höhe des Gewerbegebietes Kückelhausen ohne ersichtlichen Grund. Der Busfahrer musste ebenfalls bremsen. Dabei stürzten die Frau und ihr Säugling zu Boden und verletzten sich leicht. Der Pkw, dessen Nummernschild sich die 26-Jährige notierte, setzte seine Fahrt fort. Die Hagenerin suchte wenig später eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalles aufgenommen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen