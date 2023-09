Hagen: Fahrplanänderungen und Zugausfälle wegen Bauarbeiten

Die Deutsche Bahn erneuert viele Streckenkilometer, was beträchtliche Auswirkungen auf den Zugverkehr in Hagen hat.

Hagen. Auch das noch: Als wären die Einschränkungen durch die Brückensperrung in Hagen-Eilpe nicht genug, kommt es zu weiteren Einschränkungen.

Die Deutsche Bahn (DB) beginnt im Oktober mit notwendigen Instandsetzungsarbeiten auf der Strecke Hagen-Wuppertal-Leverkusen. Die Arbeiten finden von Mittwoch, 25. Oktober, bis Sonntag, 26. November, statt, teilte das Unternehmen mit.

Auf mehreren Abschnitten sind die Bauteams unterwegs, um die stark belasteten Strecken wieder in Schuss zu bringen. Die Deutsche Bahn bessert den Oberbau – also Schienen, Schwellen und Schotter – auf einer Gesamtlänge von rund sieben Kilometern aus: im Bereich des Wuppertaler Hauptbahnhofs, in Wuppertal-Vohwinkel sowie in Leichlingen.

Da der Verkehr auf der Schiene in den vergangenen Jahren zugenommen habe, sei der Ausbesserungsbedarf groß, so ein Sprecher der Bahn. Darüber hinaus hätten die Starkregenereignisse der vergangenen Jahre die Infrastruktur durch die Tallage Wuppertals enorm belastet, zuletzt beim Hochwasser 2021. „Viele kleinere Reparaturen haben wir immer wieder nachts durchgeführt,“ so Jürgen Ptaszyk, Leiter der Instandhaltung bei der DB Netz im Raum Düsseldorf: „Jetzt müssen wir aber einmal richtig in die Gleise, um unsere Technik für einen längeren Zeitraum in Ordnung zu bringen.“

Bahn tauscht tausende Schwellen aus

Um die Zeiten, in denen es Einschränkungen im Zugverkehr gibt, so effektiv wie möglich zu nutzen, bündelt die Deutsche Bahn weitere Arbeiten auf der Achse Hagen-Wuppertal-Leverkusen. In der Summe stehen hier 14 Maßnahmen auf dem Programm. Dabei arbeiten die Baufachleute über alle Baustellen hinweg rund zehn Kilometer Gleis durch, tauschen ca. 2000 Schwellen aus und bewegen ca. 2500 Tonnen Schotter.

Zusätzlich tauscht die DB zwischen Hagen und Schwelm mehr als 5000 Schwellen auf einer Länge von 3,1 Kilometern aus. Grund sei ein Herstellerfehler. Bis die Schwellen erneuert seien, führen die Züge über die betroffenen Stellen mit geringerer Geschwindigkeit: „Wir wissen, dass wir den Reisenden sehr viel abverlangen“, so Ptaszyk. „Die Arbeiten sind aber zwingend notwendig, um die Strecke für die kommenden Jahre fit zu halten. Wir bitten daher um Verständnis für die Einschränkungen während der Bauarbeiten.“ Insgesamt investiere die DB in dieser Bauphase rund zwölf Millionen Euro in die Erneuerung und Instandhaltung der Schieneninfrastruktur.

Auswirkungen auf den Zugverkehr

Die Bauarbeiten haben Auswirkungen auf den Zugverkehr und führen zu zahlreichen Fahrplanänderungen und Zugausfällen, vor allem im Raum Wuppertal, aber auch im Rheinland.

Auch Hagen ist betroffen. Von Montag, 6. November (5 Uhr), bis Montag, 13. November (5 Uhr), sind die Ferngleise gesperrt. Die Halte zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Hagen-Hauptbahnhof entfallen dann, die Linie RE 4 (National Express) fällt zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Hagen-Hbf aus, auch die Linie RE 13 (Eurobahn) zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Hagen-Hbf fällt aus. Es fahren aber weiterhin S-Bahn-Züge zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Hagen-Hbf.

Bitte die Auskunftssysteme beachten

Für Reisende stehen verschiedene Schnellbusse bereit, u.a. zwischen Köln-Messe/Deutz und Hagener Hauptbahnhof (ohne Zwischenhalt).

Während der Bauarbeiten halten von Mittwoch, 25. Oktober, 0 Uhr, bis Montag, 13. November, 5 Uhr, keine Fernverkehrszüge an den Bahnhöfen in Hagen, Wuppertal und Solingen.

Fernverkehrszüge, die planmäßig von Köln über Wuppertal nach Berlin fahren, werden über die Ruhrstrecke umgeleitet. Die Sprinterzüge von Bonn über Köln nach Berlin entfallen auf dem gesamten Laufweg.

Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bittet die Deutsche Bahn um Verständnis. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

