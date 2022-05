Hagen: Fahrradfahrerin rutscht auf Wahlplakat aus und stürzt

Mit dem Rad unterwegs: Eine 53-Jährige rutschte in Hagen mit dem Rad auf einem Wahlplakat aus und stürzt

Altenhagen. Mit dem Rad rutscht eine 53-Jährige in Hagen auf einem Wahlplakat aus und stürzt. Sie wird leicht verletzt, am Rad entsteht ein Sachschaden.

Eine Fahrradfahrerin ist in Altenhagen mit ihrem Rad auf einem Wahlplakat ausgerutscht und gestürzt: Auf der Feithstraße in Hagen wollte die 53-Jährige, die in Richtung Boele unterwegs war, bremsen. Ihr Vorderrad rutschte weg und sie stürzte zu Boden.

Eine Streifenwagenbesatzung sah die Frau kurz darauf auf dem Gehweg liegen und alarmierte einen Rettungswagen. Die Hagenerin hatte sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der an dem Fahrrad entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen