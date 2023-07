Hagen: Falsche Klempner bringen arglose Seniorin um Geld

Die Trickdiebe verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung in Vorhalle und stahlen Bargeld.

Vorhalle. Die Trickdiebe geben sich als Klemper aus. Als die arglose Seniorin im Bad das Wasser laufen lässt, durchwühlen sie ihre Schränke und hauen ab.

Zwei bislang unbekannte Trickdiebe haben eine 81-jährige Hagenerin um einen hohen Geldbetrag gebracht: Die Trickbetrüger – ein Mann und eine Frau – gaben sich am Montagmittag in Vorhalle gegenüber der Seniorin als Klempner aus und verschafften sich so Zutritt zu ihrer Wohnung.

Hoher dreistelliger Geldbetrag entwendet

Gegen 11.30 Uhr klingelten die unbekannte Frau und der unbekannte Mann an der Wohnungstür der Hagenerin in der Ophauser Straße. Sie stellten sich als Handwerker vor und baten die 81-Jährige darum, das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen. Während die Seniorin dies tat, durchwühlten die Täter ihre Wohnung und stahlen dabei einen hohen dreistelligen Geldbetrag aus einem der Schlafzimmerschränke.

Die unbekannte Frau hatte eine schlanke Statur, war etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, hatte dunkle, zum Zopf gebundene Haare und trug eine Brille. Bekleidet war sie mit einer langen Hose, einer Jacke und einem T-Shirt darunter. Den Mann schätzte die Hagenerin auf etwa 30 bis 40 Jahre und 1,80 Meter groß. Er hatte kurze, dunkle Haare.

Zeugen können sich bei der Polizei melden

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 02331-986 2066 zu melden.

