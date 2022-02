Hagen: Falscher Bundespolizist greift Mädchen (14) an Brust

Hagen-Mitte. Ein Mann gibt sich als Bundespolizist aus, durchsucht ein 14-jähriges Mädchen und greift ihr an die Brust. Er wird später gefasst.

Ein 55-Jähriger hat sich am frühen Samstagmorgen am Hauptbahnhof als Bundespolizist ausgegeben, zwei 14-jährige Mädchen durchsucht und einem der Mädchen dabei an die Brust gefasst. Er zeigte den Hagenerinnen ein Armband mit der Aufschrift „Polizei“ und eine mutmaßliche Dienstwaffe.Der gebürtige Euskirchener gab gegenüber den Minderjährigen an, dass er nach einem Mobiltelefon suche, welches er bei den Mädchen vermutete.

„Dienstwaffe war Softair-Waffe

Daraufhin soll der Mann die Durchsuchung der Deutschen angekündigt haben. Dabei soll er einem der Mädchen an die Brust gefasst haben, woraufhin diese misstrauisch wurde und gemeinsam mit ihrer Freundin in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Die jungen Frauen wurden anschließend bei der Bundespolizeiwache vorstellig. Mit Hilfe einer Personenbeschreibung konnte der Mann in der Nähe des Hauptbahnhofs angetroffen werden. Die Einsatzkräfte stellten die Waffe sicher. Hierbei handelte es sich um eine unbrauchbar gemachte Softairwaffe. Auf der Wache der Bundespolizei gab der Hagener an, dass er nach seinem Handy gefragt habe, welches er seit einiger Zeit vermissen würde. Das reflektierende Knickarmband habe er geschenkt bekommen und die „Waffe“ sei ein Spielzeug, mit dem er sich einen Spaß erlaubt habe. Der 55-Jährige bestritt jedoch vehement, die 14-Jährige angefasst zu haben. Die Hagenerinnen wurden in Gewahrsam genommen und anschließend zu einer Jugendschutzstelle gebracht.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen