Hagen: Falscher Polizist von echter Polizei gefasst

Haspe. Ein angeblicher Polizist hat bei einer Seniorin in Haspe versucht, Bargeld zu ergaunern. Der Mann wurde gefasst.

Der Hagener Polizei ist es gelungen, in Haspe einen falschen „Kollegen“ nach einem Trickbetrug festzunehmen.

Am Mittwoch rief gegen 23.30 Uhr ein Unbekannter bei einer 78-Jährigen in der Harkortstraße am Quambusch an. Er gab vor, ein Polizeibeamter zu sein. Es lägen Hinweise darauf vor, dass die Banknoten im Bankschließfach der Hagenerin nach einem Einbruch nun gegen Falschgeld ausgetauscht wurde. Um das Geld auf Echtheit zu prüfen, solle die Frau dieses abholen und dem vermeintlichen Polizisten übergeben.

Geld von der Bank geholt

Die 78-Jährige holte das Geld ab. Wenig später kontaktierte sie der Anrufer erneut. Er wies die Hagenerin an, das Geld in einer Altpapiertonne zu hinterlegen. Dies kam ihr seltsam vor und verabredete sich mit dem Mann vor dem Haus. Hier fragte der Unbekannte, wieso das Geld noch immer nicht in der Tonne läge. Die Hagenerin übergab dem Unbekannten lediglich einen Geldschein, ging zurück in ihre Wohnung und rief die Polizei.

Der Verdächtige war auffällig gekleidet, denn er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Kappe, einen Sonnenbrille und einen schwarzen Mundschutz. Eine Streifenwagenbesatzung griff den Mann im Rahmen der Fahndung auf. Da er keinen festen Wohnort vorweisen konnte, wurde der 26-Jährige vorläufig festgenommen. Den überreichten Geldschein konnten die Beamten bei einer Durchsuchung nicht mehr auffinden. Die Kriminalpolizei hat den Vorgang jetzt übernommen.