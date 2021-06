Hagen: Familien testen und entwickeln neues WP-Spiel

Hagen. Zum 75-jährigen Jubiläum bringt die WP eine Gesellschaftsspiel heraus. Familien aus Hagen haben es getestet.

Manchmal sind ein bisschen Glück und der Zufall durchaus hilfreich, wenn man mal ein Spiel spielt. Manchmal braucht es auch beim neuen WP-Spiel „Let’s play 75“ eben dieses Glück und diesen Zufall. Glück und Zufall aber braucht auch eine Redaktion, wenn sie eine Testfamilie für ein Spiel sucht, dass es so noch gar nicht zu kaufen gibt. Glück gehabt – so wollen wir es mal formulieren. Die Knaps aus Hagen sind eine solche Familie.

Es gibt natürlich Wände im Wohnzimmer der Familie Knaps, die in unmittelbarer Nähe zum Ischelandteich wohnt. Viel allerdings sieht man von diesen Wänden im Wohnzimmer nicht. Weil davor Regale stehen. Und in diesen Regalen wiederum stehen Spiele – hunderte Spiele. Und eines davon ist künftig das neue WP-Spiel zum Jubiläum unserer Zeitung.

Ein Testspiel im Auftrag der Stadtredaktion Hagen

Bevor die Schachtel dieses Prototyps allerdings zum ersten Mal ins Regal gestellt wird, bitten Juli (6), Naomi (8), Mutter Natalie (40), Jens Knaps (42) und die Großeltern Beate und Gerd Tewes – alle wohnen unter einem Dach – zum Testspiel. Im Auftrag der Redaktion, die jenes Spiel, das der Hagener Martin Schlegel erfunden und in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion weitererentwickelt hat, auf Herz und Nieren zu prüfen.

Es ist ein Spiel, das einmal 75 Jahre Zeitungsgeschichte Revue passieren lassen soll und in dem man gleichzeitig durch Glück, Zufall und eine gute Strategie zum Erfolg kommen kann. Es ist ein Karten-Ablegespiel, in dem gleichzeitig das Wissen um Hagen und die Region in den Fokus rücken.

Die Geschichte und die Region sollen in den Fokus

Damit so ein Spiel am Ende richtig funktioniert und Spaß macht, braucht es Experten wie die Familie Knaps. Erstes Testergebnis: „Spiele erzählen ja auch immer eine Geschichte“, sagt Jens Knaps, „ich denke, daran kann man noch arbeiten. Es wäre gut, wenn schon die Anleitung die Spieler mehr in diese Geschichte des Spiels hineinzieht.“

Und: Die Region müsste – so die Knaps – stärker in den Fokus rücken. „Das ist es doch letztlich, was dieses Wissensspiel von vielen anderen unterscheiden kann“, sagt Natalie Knaps. „Warum tauchen keine Hinweise und Fragen zur Hagener Geschichte auf. Und die Bereiche, um die es geht, könnte man den Ressorts der Zeitung anpassen.“

Die Designer müsse noch einmal ran

Das Spielfeld, auf dem die Karten ausgelegt werden, wirkt zu blass. „Auch da könnte man was mit Zeitungsmotiven gestalten“, findet die Testfamilie. Oder die Spielfiguren: „Die könnten doch farblich gestaltetet Zeitungsstapel sein...“

Es gibt konstruktive Kritik. Und genau so soll es ja auch sein. Gespielt wird trotzdem bei Familie Knaps an diesem Nachmittag. „Let’s Play 75“ funktioniert. Und es macht Spaß. Schon jetzt. Und erst recht, wenn die Anregungen eingearbeitet sind.

