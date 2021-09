Hagen: Familienstreit in Haspe eskaliert – Massenschlägerei

Einen Großeinsatz der Polizei gab es am Montagabend in Hagen-Haspe.

Hagen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot nach Haspe aus: 40 Familienmitglieder gingen dort aufeinander los.

Ein offenbar länger schwelender Streit zwischen zwei Familien ist am Montagabend in Hagen eskaliert: Etwa 40 Mitglieder der beiden Familien gingen nach Angaben des Polizei-Einsatzleiters auf der Straße in Haspe aufeinander los. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Einsatzkräfte trennen Familien

Den eintreffenden Einsatzkräften habe sich vor Ort ein tumulthaftes Bild dargeboten, so der Einsatzleiter. Die chaotische Lage konnten die Polizeibeamten schnell unter Kontrolle bringen und die Familien trennen.

+++ Lesen Sie auch: Parkdruck in Hagen – Politik drängt auf Lösungen +++

Bei der zum Teil blutigen Auseinandersetzung wurden nach Angaben der Polizei acht Personen leicht verletzt. Einige Betroffene wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es gab drei Festnahmen, so ein Polizeisprecher am Abend. Die genauen Hintergründe des Streits ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen