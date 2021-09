Die Busspur an der Körnerstraße: Bei einem Bremsvorgang wurden hier am Montagnachmittag zwei Fahrgäste leicht verletzt.

Busunfall in Hagen Hagen: Fast-Kollision – Verletzte auf Busspur in der City

Hagen-Mitte. Weil ein Pkw-Fahrer über die Busspur an der Körnerstraße abbiegen wollte, musste der Fahrer stark bremsen. Zwei Personen wurden verletzt.

Ein Mann (68) und eine Frau (67) sind am Montagnachmittag in Hagen in einem Linienbus auf der Busspur auf der Körnerstraße bei einem starken Bremsvorgang verletzt worden. Sie stürzten weil, der Fahrer im Bereich der Einmündung zur Grabenstraße stark abbremsen musste, weil ein auf der Körnerstraße entgegenkommender Autofahrer dort nach links abbog. Der Rettungsdienst brachte die Gestürzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der 56-jährige Busfahrer konnte das Kennzeichen des abbiegenden Autos ablesen und es den Polizeibeamten mitteilen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Verkehrsunfalls aufgenommen.

