Hagen: Feier zur 100-jährigen Kirchweihe in Rummenohl

Hagen. Die Herz-Jesu-Kirchlein Hagen-Rummenohl hat bewegte Zeiten durchlaufen. Und sich der Moderne angepasst, etwa durch eine gesprayte Marienfigur.

Die kleine Herz-Jesu-Kirche in Rummenohl hat bewegte Zeiten hinter sich. Sie war einst die Mutterkirche für alle Katholiken zwischen Ambrock und Schalksmühle, ehe ihre Bedeutung für das Gemeindeleben abnahm und sie vorübergehend sogar geschlossen wurde. Doch sie ist immer noch da, am kommenden Samstag können die Rummenohler 100-jähriges Kirchweihjubiläum feiern. „Ich verbinde viele schöne Erinnerungen mit dieser Kirche“, sagt Cornelia Mölders, die 1975 hier getraut wurde.

Die Herz-Jesu-Kirche in Rummenohl. Foto: Michael Kleinrensing / WP

In und rund um die Kirche sei es früher sehr lebendig zugegangen, erinnert sich Cornelia Mölders. Wenn sonntags die Messe gefeiert wurde, waren fast alle Plätze besetzt, im benachbarten Gemeindehaus trafen sich kirchliche Gruppen, sogar eine Bücherei gab es. „Mein Onkel Josef Hütte war hier einst als Pfarrer tätig“, so Mölders.

Bauarbeiten ruhten lange

Auch in seinen Anfängen durchlebte das kleine Gotteshaus bewegte Zeiten. Ursprünglich waren die Einwohner des Volmetals nahezu ausschließlich protestantisch; erst ab 1880, als sich Industrie und Eisenbahn im Hagener Süden zu entwickeln begannen, siedelten sich Katholiken in den Dörfern südlich von Hagen an. 1911 gründeten sie einen Kirchbauverein, drei Jahre später wurde mit dem Bau des Gotteshauses im zentral gelegenen Rummenohl begonnen.

Doch es dauerte nicht lange, da brach der Erste Weltkrieg aus, die Bauleute wurden eingezogen, sämtliche Arbeiten an der Kirche ruhten. 1917 mietete der Breckerfelder Pfarrer Friedrich Risse den Saal des Wirtshauses Emonts in der Sterbecke an, um dort die Sonntagsmesse zu feiern, doch als die Räumlichkeiten im letzten Kriegsjahr als Kriegsgefangenenlager genutzt wurden, führte das zur Wiederaufnahme der Bauarbeiten an der Kirche.

Bereits 1919 wurde das Gebäude mit dem Kugelturm vom Hagener Dechanten Lilotte gesegnet, am 22. Oktober 1921 schließlich vom Paderborner Bischof Caspar Klein geweiht – der Grund für die jetzt bevorstehende 100-Jahr-Feier.

Zentrum des Glaubens

Wer das Gotteshaus mit der Orgelempore heute betritt, vermag sich kaum mehr vorzustellen, dass es im Chorraum einst einen Hochaltar gab, Kirchenbänke, die später nach Kroatien verschenkt wurden, traditionell gefertigte Marien- und Josefsstatuen, von denen man nicht weiß, wo sie geblieben sind, und ein Kreuzweg, dessen Stationen nun in der Kirche von Schalksmühle zu finden sind.

Jubiläumsgottesdienst Der Jubiläumsgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche beginnt am Samstag, 30. Oktober, um 17 Uhr im Beisein des Essener Weihbischofs Zimmermann. Anschließend wird eine Suppe gereicht und es werden Anekdoten aus der Geschichte der Kirche erzählt, ergänzt von alten Fotos, die die Historie des Gotteshauses dokumentieren. Alle Einwohner aus Rummenohl sind herzlich eingeladen. Erforderlich ist eine Anmeldung im Pfarrbüro, Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 02353-3730.

Und doch war die Herz-Jesu-Kirche das Zentrum des katholischen Glaubens im Volmetal, ehe sich der Bevölkerungsschwerpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg nach Dahl verlagerte und die dort 1954 errichtete Heilig-Geist-Kirche sieben Jahre später auch zum Hauptsitz der Pfarrei wurde.

Umstrukturierungen im Bistum Essen brachten es schließlich 2006 mit sich, dass die Mutterkirche der Volmetaler Katholiken geschlossen wurde. Die Gemeinden Herz Jesu Dahl und St. Jakobus Breckerfeld wurden der Pfarrei Christus König mit Pfarrkirche in Halver angeschlossen. Wie manch anderem Gotteshaus drohte dem Kirchlein in Rummenohl die Umnutzung bzw. Entwidmung.

Pfadfinder retten die Kirche

Doch dann kamen die Pfadfinder und renovierten die Kirche, die heute von der Jugendbildungsstätte Don Bosco als spiritueller Raum genutzt wird. „Wir sind so etwas wie eine grüne Außenstelle des Bistums“, lacht Kristina Kovalik, Leiterin des Hauses, das beispielsweise Tage religiöser Orientierung, Team- und Kooperationstraining sowie Suchtprävention anbietet. Insbesondere Pfadfinder, aber auch andere Gruppen aus Pfarrgemeinden des Bistums Essen sowie Schulklassen können hier eine ereignisreiche Zeit verbringen.

Das moderne Marien-Graffito in der Kirche. Foto: Michael Kleinrensing / WP

In der Rummenohler Kirche prallen Tradition und Zukunft nun in wunderbarer Fruchtbarkeit aufeinander. Plötzlich erweist es sich als Vorteil, dass die Bänke fortgeschafft wurden, kann der Innenraum dadurch doch flexibel bestuhlt werden. Und ein Marien-Graffito findet sich auch nicht in jeder Kirche.

„Das ist natürlich eine sehr moderne Figur“, sagt Pfarrer Claus Optenhöfel, der in dem Gotteshaus zu besonderen Anlässen, etwa während der Weihnachts- oder Ostertage, immer mal wieder einen Gottesdienst abhält – den nächsten zur Jubiläumsfeier am kommenden Samstag.

