Hagen: Festnahme eines Mannes bei Kellerbrand in Haspe

Kellerfeuer in einem Mehrfamilienhaus an der Tillmannstraße in Hagen-Haspe am frühen Dienstagmorgen. Kurz nach dem Brand wurde eine Person von der Polizei festgenommen.

Im Zuge eines Kellerbrandes in der Tillmannsstraße in Haspe am Dienstagmorgen ist ein Mann festgenommen worden. Warum, das ist noch unklar.

In einem Wohnhaus in der Tillmannsstraße in Haspe ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Kellerbrand gekommen. Die alarmierte Feuerwehr bekam die Lage zügig unter Kontrolle. Allerdings wurde zur gleichen Zeit von der Polizei auch ein Mann vor Ort festgenommen. Um wen es sich dabei handelt und ob die Festnahme mit dem Brand zu tun hat, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizei erklärt, den Sachverhalt, so schnell es geht, der Öffentlichkeit erklären zu wollen.

Die Feuerwehr bekam den Brand im Keller schnell unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Foto: Alex Talash

