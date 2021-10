Polizei Hagen: Festnahme nach Einbruch in Wertstoffhof

Hagen. In der Nacht zu Sonntag drangen drei Männer in einen Wertstoffhof im Industriegebiet Lennetal ein. Sie wurden von der Polizei geschnappt

Nach einem Einbruch in einen Wertstoffhof im Industriegebiet Lennetal in Hagen konnten drei Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag festgenommen werden.

Gegen 23.45 Uhr drangen bis dahin Unbekannte in ein weitläufiges Gelände im Industriegebiet Lennetal ein. Der Einbruch blieb nicht unbemerkt. Ein Sicherheitsunternehmen meldete das Eindringen in die Firma der Leitstelle der Hagener Polizei.

Von dort aus wurden die Polizeikräfte alarmiert und koordiniert. Zunächst umstellten Beamte der Wachen aus Hagen den Tatort. Danach durchsuchten weitere Polizisten den Wertstoffhof, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber.

Auf dem Gelände konnten die Beamten zwei Personen (21 und 23 Jahre alt) aufspüren. Diese versuchten, wegzulaufen, wurden aber von den Polizisten auf dem Hof eingeholt und festgenommen.

Im Gebüsch entdeckt

Ein weiterer Einbrecher (46) versteckte sich in einem Gebüsch im nahe gelegenen Gleisbereich. Auch er konnte durch die Besatzung des Hubschraubers gesichtete werden.

Die Polizisten forderten ihn auf, aus dem Versteck zu kommen. Der Mann weigerte sich, doch als ein Polizeihund eingesetzt wurde, kam der 46-Jährige aus dem Unterholz. Der Mann wurde ebenfalls festgenommen. Die Ermittlungen der Kripo Hagen dauern zurzeit noch an.

