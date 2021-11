An der Grundschule in Kipper in Hagen ist es in der Nacht zu Freitag zu einem Feuer gekommen. Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle.

Feuer Hagen: Feuer an Grundschule Kipper – Unterricht fällt aus

Hagen. Zu einem Feuer ist es an der Grundschule Kipper in Hagen gekommen. Die Feuerwehr rückte aus. Der Unterricht fällt am heutigen Freitag aus.

Die Feuerwehr Hagen ist in der Nacht zu einem Feuer in der Grundschule Kipper ausgerückt. Im Flur des Gebäudes hatte eine Gummimatte gebrannt.

Um 0.43 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Wenige Minuten später war ein Löschzug mit 25 Feuerwehrleuten vor Ort. „Innerhalb von sieben Minuten war der Brand unter Kontrolle“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Hagen.

Grundschule Kipper in Hagen geschlossen

Die Spuren des Brandes und der Löscharbeiten sind am Morgen deutlich sichtbar. Die Wände sind verrußt. Löschwasser hat den Boden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden am Gebäude scheint nicht unerheblich.

An der Grundschule Kipper wird zumindest heute kein Unterricht stattfinden. Wie die Matte, die auf dem Boden im Flur lag, in Brand geraten konnte, ist noch offen. Brandsachverständige der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Hagen hat einen Brand an der Grundschule Kipper in Haspe schnell unter Kontrolle. Der Unterricht muss dennoch ausfallen. Die Spuren des Feuers sind deutlich sichtbar. Foto: Alex Talash

