Hagen: Feuer in der Aufguss-Sauna des Westfalenbades

Ischeland. Brand in der Saunalandschaft des Westfalenbades in Hagen. Es traf eine der größten Saunen im Außenbereich der hochfrequentierten Sauna.

In der Sauna-Landschaft des Westfalenbades am Ischeland ist es am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr zu einem Brand gekommen. In der Aufguss-Sauna im Außenbereich, einer der größten Saunen auf dem stark frequentierten Gelände, brach aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer rund um dem Ofen aus. Laut Leitung des Bades haben sich zu diesem Zeitpunkt keine Gäste in der Aufgusssauna befunden. Die Feuerwehr rückte an und war rund 45 Minuten mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nun beginnt die Ursachenforschung an der Sauna, die durch das Feuer Schaden genommen hat. Über 100.000 Besucher kommen jährlich aus der ganzen Region in die Sauna des Bades. Der Betrieb läuft ganz normal weiter, due Aufgusssauna bleibt vorerst geschlossen.

