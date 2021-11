Feuerwehr Hagen: Feuer in Grundschule Kipper - Kein Unterricht möglich

Hagen. Die Grundschule Kipper in Hagen-Haspe ist an diesem Freitag nach einem Brand geschlossen. Passant bemerkte Rauch und verhinderte Schlimmeres.

Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht an der Grundschule Kipper in Hagen-Haspe im Einsatz. Gegen 0:45 Uhr rückten sie aus. Dort brannte es im Eingangsbereich der Schule.

Nach Angaben des Lagedienstes hatte eine Gummimatte an der Tür gebrannt, offenbar im Gebäude. „Das hätte böse enden können“, sagte der Feuerwehrmann. Doch ein Passant hatte den Rauch im Eingang bemerkt.

Brand in Grundschule Kipper: Passant verhinderte größeren Schaden

Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass das Feuer sich auf weitere Teile des Gebäudes ausbreiten konnte. Rauch und Feuer richteten jedoch einen nicht unerheblichen Schaden an.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Ermittler der Kriminalpolizei haben in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit 25 Kräften eines Löschzuges der Feuerwache Mitte vor Ort. Gegen 1.30 Uhr waren sie wieder in ihrer Wache zurück.

Die Grundschule Kipper bleibt an diesem Freitag geschlossen.

