Hagen: Feuer zerstört Vereinsheim von Hagen 11

Hagen. Schock nach dem gestrigen Osterfeuer: Das Vereinsheim von Hagen 11 brennt derzeit ab. Die Feuerwehr wird noch Stunden vor Ort sein.

Das Vereinsheim von Hagen 11 auf Emst am Loheplatz brennt. Am heutigen Sonntag gegen 8 Uhr schlugen Flammen aus dem Gebäude des Fußballvereins. Anwohner des Viertels, die eine starke Rauchentwicklung bemerkten, alarmierten um 8.11 Uhr die Feuerwehr. Derzeit sind 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, außerdem Beamte der Polizei. Dennis Wennemuth, Einsatzleiter der Polizei: „Bislang liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernehmen.“

Vermutlich scheint sich der Brand durch das Osterfeuer am Samstagabend gebildet zu haben. Es könnten Funken vom Osterfeuer auf das Vereinsheim übergesprungen sein. Eine Brandwache war am Samstagabend bis 22.30 Uhr vor Ort.

Schwarze Wolken über Emst

Gegen 8.20 Uhr gingen am heutigen Morgen die Sirenen im Bereich Emst an und informierten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, dass ein Einsatz bevor steht. Die Feuerwehr gab gegen 8.40 Uhr eine Warnmeldung heraus – aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten die Bürger auf Emst und Umgebung ihre Türen und Fenster geschlossen lassen. Über dem Stadtteil Emst waren dichte, schwarze Wolken zu sehen.

Etliche Einsatzkräfte sind vor Ort. Foto: Alex Talash

Die Feuerwehr ist momentan mit einem Großaufgebot vor Ort, auch die freiwillige Feuerwehr ist am Platz. Es ist davon auszugehen, dass der Einsatz über mehrere Stunden läuft.

Auch Vertreter des Fußballvereins Hagen 11, unter anderem der Vorsitzende Jörg Nieder, sind am Loheplatz. Die Erschütterung über den Vorfall ist groß.

Zum Osterfeuer am Samstag:

Das Osterfeuer auf dem Loheplatz auf Emst, das der Fußballverein Hagen 11 seit vielen Jahren veranstaltet, ist eines der bekanntesten, beliebtesten und traditionsreichsten Osterfeuer in ganz Hagen. Am gestrigen Karsamstag wurde es aber womöglich zum letzten Mal auf dem Platz entzündet. „Wir befürchten, dass es unser letztes Feuer ist“, sagte Vorsitzender Jörg Nieder zu unserer Zeitung. Zu dem Zeitpunkt konnte von dem schweren Brand am heutigen Sonntag natürlich noch niemand etwas ahnen.

Unabhängig vom abgebrannten Vereinsheim – das Osterfeuer wird künftig dem schon länger geplanten Neubaugebiet Im Langen Lohe weichen müssen; der Bebauungsplan für das Projekt an Marktplatz und Sportplatz wurde bereits auf den Weg gebracht.

Sowohl etliche Ein- als auch Mehrfamilienhäuser sollen dort, wo über Jahrzehnte sonntags gekickt wurde, entstehen.

Wo künftig das Osterfeuer von Hagen 11 (der Fußballverein hat mittlerweile an der Haßleyer Straße eine neue Heimat gefunden) stattfinden wird, steht noch nicht fest.

