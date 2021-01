Feuer in Hagen Hagen: Feuerteufel legt fünf Containerbrände in einer Nacht

Rund um die Bredelle und das Theordor-Heuss-Gymnasium ist es Donnerstagsnacht zu einer Feuer-Serie gekommen. Der Täter wird gesucht.

Hagen-Mitte/Fleyerviertel. Gleich fünfmal brannte es an unterschiedlichen Stellen Donnerstagnacht rund um die Bredelle und das Theodor-Heuss-Gymnasium. Für die Ermittler liegt es möglicherweise auf der Hand, dass es sich um einen Täter oder eine Täterin handelt. In der Zeit zwischen 4 Uhr und 7

Uhr am Morgen brannten mehrere Container in der Fleyer Straße und der Straße Bredelle. In der Humpertstraße musste zudem ein Müllcontainer durch die Feuerwehr gelöscht werden. Daneben brannte es auch am Höing.

Die Kriminalpolizei prüft aktuell, ob die Brände in Zusammenhang stehen.

Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten,

sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden.